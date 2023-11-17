الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رياضة

صحيفة فرنسية تكشف اتفاق مبابي وسان جيرمان للرحيل عن حديقة الأمراء

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

توصل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لاتفاق مع إدارة ناديه على طريقة إنهاء العلاقة بالتراضى بين الطرفين.

وكشفت صحيفة RMC الفرنسية عن تفاصيل الصفقة التى تمثلت في تخلي مبابي عن ما يقرب من 80 مليون يورو من قيمة مكافآته لدى النادي.

هذا الاتفاق يقرّب مبابي من الرحيل إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

تحرك مبابي 

وذكرت تقارير أن إدارة ريال مدريد انسحبت من صفقة مبابي في الأسبوع الماضي، خوفا من حدوث أزمة في غرفة ملابس النادي الملكي.

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ووفقا لشبكة "كانال بلس" الفرنسية، اتفق مبابي على عقد اجتماع مع ناصر الخليفي، رئيس باريس، لمناقشة تجديد عقده مع النادي الذي ينتهي في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع كان مقررا له هذا الأسبوع، لكنه تأجل بسبب مرض ناصر الخليفي وإجرائه لعملية جراحية مؤخرا.

وكانت العلاقة متوترة بين مبابي والخليفي في الصيف الماضي، بسبب استبعاد اللاعب الفرنسي من المعسكر التحضيري لسان جيرمان، لكن تحسنت الأمور بعد أن تخلى كيليان عن مكافآت الولاء الخاصة بالموسم الحالي.

يتصدر الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان هدافي الدوري الفرنسي بعد مرور الجولة الـ 12 وقبل فترة التوقف الدولي. 

وأحرز كيليان مبابي هاتريك لفريقه باريس سان جيرمان أمام ريمس، ليعزز تصدره قائمة هدافي المسابقة برصيد 13 هدفا، ويبتعد عن أقرب النيجيري آكور أدامز، مهاجم مونبيلييه، أقرب منافسيه صاحب الوصافة برصيد 7 أهداف.

بينما يتساوى الرباعي، الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم نانت، والأردني موسى التعمري لاعب مونبيلييه، ووسام بن يدر وألكسندر جولوفين، لاعب موناكو بـ 5 أهداف.

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ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 

1- كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان: 13
2- أكور ادامز لاعب مونبلييه: 7 أهداف
3- مصطفى محمد لاعب نانت: 5 أهداف
3- وسام بن يدر لاعب موناكو: 5 أهداف
3- أليكسندر جولوفين لاعب موناكو: 5 أهداف
3- موسى التعمري لاعب مونبلييه: 5 أهداف
4- تيدي توما لاعب ستاد ريمس: 4 أهداف
4- تيس دالينغا لاعب تولوز: 4 أهداف
4- نبيل عليوي لاعب لوهافر: 4 أهداف
5- ابراهيم صلاح لاعب رين: 3 أهداف
5- بافودي دياكيتي لاعب ليل: 3 أهداف
5- تيريم موفي لاعب نيس: 3 أهداف
5- رومان ديل كاستيو لاعب ستاد بريست: 3 أهداف
5- أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان: 3 أهداف
5- فرانك ماجري لاعب تولوز: 3 أهداف
5- فلوريان سوتوكا لاعب لانس: 3 أهداف

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