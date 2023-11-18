اشتباكات عنيفة عقب اقتحام جيش الاحتلال مدينة طوباس بالضفة الغربية (فيديو)
شهدت مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية، فجر اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية عقب اقتحامها من قبل الأخيرة.
وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة من الجهة الشرقية وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة.
كما أشارت مصادر أخرى إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر قناصة في عدة مبان في مدينة طوباس.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن شابًّا أصيب إصابة خطرة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام المدينة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية حوسان غرب بيت لحم وتمركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، وفي بعض الأحياء والشوارع.
وأفادت أيضًا بأن الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وداهم عددًا من منازل المواطنين.
وأشارت إلى أن الجنود قاموا بإلقاء قنابل الصوت بين منازل المواطنين وهددوا أهالي قرية اللبن الشرقية بالمزيد من الإجراءات العسكرية والتنكيلية.
كما أوضحت أيضًا أن الجيش اقتحم فجر السبت بلدتي دير الغصون وعتيل شمال طولكرم، حيث داهمت منطقة الميدان وسط بلدة دير الغصون، وعلى طول الشارع الواصل بين البلدة وبلدة عتيل إضافة إلى سهل عتيل، وسط تمشيط واسع للأحياء والأراضي الزراعية المحيطة.
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