ارتفاع أسعار السكر لـ 50 جنيهًا في الأسواق، والتموين: التجار السبب في الأزمة والسلعة متوفرة بمخزون آمن لـ أبريل المقبل

تفاوت أسعار السكر في الأسواق، اشتكى عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من تفاوت أسعار السكر في منطقة إلى أخرى، خارج المبادرة الحكومية لخفض الأسعار المعلن فيها سعر كيلو السكر بنحو 27 جنيهًا.

تفاوت أسعار السكر في الأسواق، فيتو

أغلى سعر لكيلو السكر يصل لـ 50 جنيهًا في المحافظات

وفقًا للمنشورات وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن أغلى سعر لكيلو السكر يصل لـ 50 جنيهًا، وأقل سعر 22 جنيهًا، وكانت أغلب التعليقات تشير إلى أن سعر السكر يتراوح من 36 إلى 46 جنيهًا.

فيتو تقوم بجولة لرصد أسعار السكر في القاهرة والجيزة

«فيتو» تجولت في عدة مناطق في القاهرة والجيزة، لرصد أسعار السكر في الأسواق، في المحال التجارية الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا سعر كيلو السكر في السلاسل الغذائية الكبرى، فضلًا عن مدى توافر سلعة السكر في الأسواق، تفاصيل الجولة في السطور التالية:

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48 جنيهًا أعلى سعر لكيلو السكر في الجيزة ومخاوف من تخطيه الـ 55 جنيهًا

البداية كانت من محافظة الجيزة، حيث تراوحت أسعار كيلو السكر خارج المبادرة الحكومية من 45 إلى 48 جنيهًا، حيث أكد عدد من التجار عدم توافر سلعة السكر في الأسواق، الأمر الذي أدي إلى رفع الأسعار مرة أخرى بعد تراجعها في شهر أكتوبر الماضي، وهناك مخاوف من وصول سعر السكر إلى 55 جنيهًا.

سكر التموين يباع بـ 45 جنيهًا خارج المنظومة التموينية في الجيزة

وخلال جولة «فيتو» في ضواحي إمبابة بمحافظة الجيزة، وبسؤال إحدى المواطنات عن توافر سلعة السكر وأسعارها، قالت إن أسعار السكر تصل لـ 48 جنيهًا للمعبأ وزن كيلو فاخر، أما سكر التموين فيباع سعر الكيس بسعر 45 جنيهًا، وذلك خارج المنظومة التموينية.

البقالة الصغيرة تعرض نصف كيلو السكر بـ 23 جنيهًا.

وأضافت أن محلات البقالة الصغيرة إضطرت لبيع السكر بوزن نصف كيلو، عن طريق تقسيم كيلو السكر على وزنين، ويباع نصف كيلو السكر بسعر 23 جنيهًا.

تفاوت أسعار السكر في الأسواق، فيتو

سعر السكر بلغ خلال الأسبوع الماضي نحو 50 جنيهًا

ولم يختلف الأمر كثيرًا خلال جولة فيتو في أحياء أخرى ضمن محافظة الجيزة، حيث قالت إحدى المواطنات إن السكر سلعة نادرة في السوق، وإذ وجدت توجد بسعر مرتفع وأن سعر السكر بلغ خلال الأسبوع الماضي نحو 50 جنيهًا، وعندما سألوا عن سبب رفع سعره كان الرد إنه قليل وهناك أزمة في توريده.

المراكز التجارية تطرح السكر خلال عروض بـ 24 جنيهًا لكنه ضعيف التحلية

وأضافت أن هناك مراكز تجارية «مول» تقوم بتقديم عروض على السلع الغذائية ومنها سلعة السكر، حيث تباع خلال العرض بسعر 24 جنيهًا للكيلو، لكن عندما اشتريناه اكتشفنا أنه تحتاج إلى كميات مضاعفة للتحلية، أي لو في العادة نضع 3 ملاعق سكر على كوب الشاي، نحتاج إلى 6 ملاعق من السكر الذي نشتريه في العرض، ونضطر لشراءه.

46 جنيهًا أعلى سعر لكيلو السكر في محافظة القاهرة

وفي محافظة القاهرة، وخلال جولة فيتو التي شملت محال البقالة الصغيرة المتوسطة وحتى السلاسل الغذائية الكبرى، رصدت فيتو عدم توافر سلعة السكر في معظم المحلات التي شملتها الجولة، وعند السؤال عن سعره عند توافره كان الرصد ما بين 44 و46 جنيهًا.

لافتات السكر بسعر 27 جنيهًا تملء السلاسل الغذائية لكنه غير متوافر

و في السلاسل الغذائية الكبرى وفروع المحال التجارية الشهيرة، مدون على الأرفف أن سعر كيلو السكر بـ 27 جنيهًا، لكنه غير متوفر، وعند السؤال عن سبب عدم توافره كان الرد أن الكميات الواردة قليلة، والمواطنون عند دخولهم الفرع فإن السكر أول ما يبحثون عنه من سلع، وبالرغم من أنه متاح للمواطنين شراء كيسين سكر فقط إلا أن الكميات تنفد سريعًا.

تفاوت أسعار السكر في الأسواق، فيتو

التجار يقومون بتخزين السكر استعدادًا لشهر رمضان

« بعض التجار يبدأون في تخزين السكر استعدادًا لشهر رمضان الكريم من أجل توفير مخزون آمن» كان هذا رد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية ومساعد أول وزير التموين في تصريحات تليفزيونية بشأن أزمة ارتفاع السكر في الأسواق.

مصر لديها مخزون إستراتيجي من السكر آمن تمامًا

وقال «عشماوي» إن مصر لديها مخزون إستراتيجي من السكر آمن تمامًا، وسعر الكيلو في المنظومة التموينية 12.60 قرش، ولدينا اكتفاء ذاتي بنسبة تصل إلى 90%، فالدولة استوردت 100 ألف طن سكر لسد الفجوة الحالية في الأسواق، كما نطرحه في مبادرة خفض السلع الأساسية بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

وضع تسعيرة جبرية للسكر أمر يخالف القانون

وردًا على سؤال بشأن ضرورة فرض تسعيرية جبرية على سلعة السكر لحل أزمة تفاوت وارتفاع أسعاره، أوضح «عشماوي» أن وضع تسعيرة جبرية للسكر أمر يخالف القانون، والسلعة متوفرة في كل المحافظات، لكن هناك تفاوت في الأسعار وحاليا قمنا بتفعيل أجهزة رقابية لضبط الأسعار في الأسواق.

هناك اختلالات سعرية في السوق ويجري معالجتها،

وتابع: لا يوجد نقص في مخزون السكر في مصر، لكن بعض المحافظات طلبت زيادة في حجم التوريد لزيادة المعروض في مبادرة خفض السلع الأساسية بسبب الإقبال ونعمل على توفير الكميات للجميع، فالدولة تستورد لسد أي عجز لمواجهة زيادة الاستهلاك، لكن هناك اختلالات سعرية في السوق ويجري معالجتها، وسيكون هناك منافذ متحركة بالقرى لطرح السلع المخفضة.

إلزام شركات التعبئة بطرح سعر كيلو السكر بـ 27 جنيهًا

وأضاف أنه تم الزام التجار وشركات التعبئة بطرح سعر كيلو السكر بـ27 جنيهًا وفقا للسعر الذي تم شرائه من البورصة المصرية للسلع، حيث تم طرح ما يصل من 20 ألف طن سكر في كل جلسة تتم في البورصة السلع للسلع، أي بما يقرب من 80 ألف طن يتم طرحها شهريا بسعر 24 ألف جنيه للطن.

بدء تداول سلعة السكر على منصة البورصة المصرية للسلع

وأشار إلى أنه في يوم 17 أغسطس الماضي بدأت مصر تداول سلعة السكر على منصة البورصة المصرية للسلع، وباعت نحو 5 آلاف طن بسعر 24.5 ألف.

تفاوت أسعار السكر في الأسواق، فيتو

الصناعة تصدر قرارًا بشأن مد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر

يشار إلى أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر قرارًا نشر في يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 بالجريدة الرسمية بشأن مد العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وكان وزير الصناعة أصدر قرار الحظر في شهر يونيه الماضي لمدة 3 أشهر انتهت في سبتمبر.

إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن سنويًا

وعلى صعيد أخر، يبلغ إنتاج مصر من السكر 2.8 مليون طن سنويًا، وذلك وفقًا لتقارير وتصريحات رسمية، بينما الاستهلاك يصل إلى 3.2 مليون طن، فيما يتم سد العجز بين الإنتاج المحلي والاستهلاك عبر استيراد كميات تصل إلى 400 ألف طن سنويا.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 5 أشهر

وفي نفس السياق، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى إبريل 2024، وأن موسم حصاد قصب السكر وبنجر السكر خلال شهري يناير ‏وفبراير القادمين، مما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر.

وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على استيراد نحو ‏‏100 ألف طن سكر أبيض، ومن المقرر ووصول السكر خلال النصف الثاني من نوفمبر الجاري.