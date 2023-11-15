الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بعد شهر على تطبيق المبادرة الحكومية، هذه أسعار السلع الغذائية بالأسواق

أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق، تباينت أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، من منطقة إلى أخرى، فضلًا عن اختلاف أسعار بعض السلع ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، التي بدأ تطبيقها وفقًا لإعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يوم السبت 14 أكتوبر 2023.

أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق، فيتو

7 سلع رئيسية ضمن مبادرة خفض أسعار السلع 

وتشمل مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية،  7 سلع رئيسية هم الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والعدس، والفول، ومنتجات الألبان، بتخفيضات من 15 إلى 25 %، إضافة إلى الدواجن والبيض بنسبة تخفيضات تصل لـ 15%.

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نسب التخفيضات ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية نسب تخفيضات السلع ضمن المبادرة، وشملت أسعار الفول بنسبة 25%، والعدس بنسبة 21%، والمكرونة من 15 إلى 18%، وأن  منتجات الألبان شهدت خصومات بنسبة 15%، والألبان انخفضت بنسبة 11%،  سعر الزيت الخليط بنسبة 15 حتى 20 %.

أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية الرئيسية  في الأسواق

«فيتو» رصدت أسعار السلع الغذائية الرئيسية في المحال التجارية والسلاسل الغذائية التي أعلنت إنضمامها للمبادرة الحكومية، وأيضًا في المحال التجارية والسلاسل الغذائية خارج مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، نستعرض التفاصيل في السطور التالية: 

تتراوح أسعار الأرز من 27 جنيهًا إلى  30 جنيهًا.

بل سعر الأرز نحو 165 جنيهًا للعبوة وزن 5 كيلوات.

تراوح سعر اللبن المعبأ من 34 جنيهًا إلى 38 جنيهًا.

بلغ سعر الجبن وزن نصف كيلو نحو 34 جنيهًا.

بلغ سعر الجبن وزن ربع كيلو نحو  17 جنيهًا. 

أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق

بلغ سعر كيلو السكر في المحال التي أعلنت تطبيق مبادرة خفض الأسعار نحو 27 جنيهًا، لكنه غير متوفر، وفي المحال التي لم تطبق المبادرة، يصل سعر كيلو السكر إلى 45 جنيهًا.

تراوح سعر زيت خليط  وزن العبوة 700 مل من 34 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.

بلغ سعر زيت عباد وزن العبوة 2.25 لتر  نحو 137 جنيهًا.

بلغ سعر زيت الذرة وزن 700 مل نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر زيت عباد شمس وزن  700 مل نحو  60 جنيهًا.

بلغ سعر عبوة سمن نباتي وزن 1.5 كيلو نحو 98 جنيهًا.

تتراوح سعر المكرونة 400 جرام  من 8 جنيهات إلى  11 جنيهًا. 

تتراوح سعر كيلو المكرونة من 20 إلى 24 جنيهًا. 

أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية ضمن مبادرة خفض الأسعار

وعن أسعار السلع الغذائية التي شملتها التخفيضات ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية،  فجاءت كالتالي:

أسعار الدواجن المجمدة في المحال التجارية ضمن المبادرة

دواجن مجمدة وزن 1300 جرام بسعر 129.95 جنيه.

دواجن مجمدة وزن 950 جرامًا بسعر 95.50 جنيه.

أسعار السكر في المحال التجارية ضمن المبادرة

سعر كيلو السكر نحو 27 جنيها.

أسعار الزيت في المحال التجارية ضمن المبادرة

سعر كرتونة الزيت الخليط لعدد 12 عبوة وزن 700 مل نحو 370 جنيهًا.

سعر عبوة زيت خليط وزن 700 مل نحو 32 جنيها.

 ويصل سعر لتر الزيت نحو 41 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق، فيتو

أسعار الفول في المحال التجارية ضمن المبادرة

سعر الفول يتراوح من 20 إلى 25 جنيهًا لبعض الأنواع.

عبوة فول تدميس وزن 250 جرامًا بسعر 6.25 جنيه.

أسعار العدس في المحال التجارية ضمن المبادرة

سعر كيلو العدس  نحو 36 جنيهًا.

عبوة عدس أصفر وزن 250 جرامًا بسعر 10.50 جنيه 

أسعار المكرونة في المحال التجارية ضمن المبادرة

سعر كيلو المكرونة نحو 18.75 جنيه.

عبوة مكرونة وزن 400 جرام بسعر 7.95 جنيه.

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تخفيضات تصل لـ25%، كل ما تريد معرفته عن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية (إنفوجراف)

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كواليس اليوم الأول من مبادرة خفض الأسعار، اتحاد منتجي الدواجن يؤجل تطبيقها.. وحالة من الجدل على السوشيال بسبب التخفيضات الوهمية

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