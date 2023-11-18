بيان غير مسبوق لرؤساء وفود قمة أبيك وواشنطن تتخلى عن طروحاتها السياسة بسبب ضغط إسلامي

دعا رؤساء الوفود المشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، إلى خلق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة ونزيهة يمكن التنبؤ بها.

وقال رؤساء الوفود المشاركة في قمة "أبيك" المنعقدة في سان فرانسيسكو، في بيان: "نؤكد من جديد عزمنا على خلق بيئة تجارية واستثمارية حرة ونزيهة وعادلة وغير تمييزية وشفافة ويمكن التنبؤ بها".

وأضاف البيان: "نؤكد مجددًا أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، والذي تقوم عليه منظمة التجارة العالمية".

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وشدد البيان على التزام دول منتدى "أبيك" بإبقاء الأسواق مفتوحة، ومعالجة اضطرابات سلاسل التوريد، بما في ذلك من خلال العمل على بناء سلاسل توريد آمن وفعالة ومرنة ومفتوحة.

و تخلت الولايات المتحدة عن التصريحات السياسية في بيان قادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) بسبب ضغوط شديدة من الدول الإسلامية.

صرح بذلك مصدر في أحد الوفود المشاركة في القمة وقال: "اضطرت الولايات المتحدة إلى التخلي عن الطروحات السياسية بسبب الضغوط الشديدة من الأعضاء المسلمين في آبيك".

كما أعرب المشاركون في القمة عن استعدادهم لإصلاح منظمة التجارة العالمية، ودعوا إلى تشكيل بيئة تجارية واستثمارية حرة ومفتوحة وعادلة ويمكن التنبؤ بها، وأكدوا من جديد التزامهم بإبقاء أسواقهم مفتوحة ومعالجة اضطرابات سلاسل التوريد.

وأصدرت الولايات المتحدة بشكل منفصل بيانًا بصفتها رئيسة القمة، قالت فيه إن النزاع في أوكرانيا يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف في الاقتصاد العالمي ويعيق نموه، ويؤدي كذلك إلى تفاقم أزمة الغذاء.

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفتشوك، الذي يرأس الوفد الروسي، إن الإعلان النهائي للاجتماع في سان فرانسيسكو يأخذ في الاعتبار موقف موسكو ولا يحتوي على أي مواضيع سياسية سامة.

يذكر أن الولايات المتحدة تستضيف خلال الفترة بين 15 و17 نوفمبر الجاري قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، والتي تجري أعمالها في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.