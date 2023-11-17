متظاهرون ضد الحرب في غزة يغلقون جسرا رئيسيا في سان فرانسيسكو خلال قمة أبيك (فيديو)
أغلق متظاهرون يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة جسر خليج سان فرانسيسكو (باي بريدج) وهو طريق رئيسي يسلكه الركاب إلى المدينة التي تستضيف منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي “أبيك”.
المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل
وقال المنظمون إن 200 شخص شاركوا في المظاهرة التي دعت أيضًا إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.
وبدأت الشرطة في تنفيذ اعتقالات بعدما أصدرت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أمرًا بتفريق المجموعة المحتشدة، حسبما ورد في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
خدمات الطوارئ المحلية
وحذرت خدمات الطوارئ المحلية من توقف المرور خلال ساعة الذروة الصباحية على الجسر الذي يربط أوكلاند ومدنا أخرى في شرق الخليج بسان فرانسيسكو.
حركة التضامن الفلسطيني
وشاركت في المظاهرة عدة مجموعات منها "حركة الشباب الفلسطيني" و"حركة التضامن الفلسطيني" في منطقة خليج سان فرانسيسكو.
وأظهرت منشورات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين قيدوا بعضهم ببعض بسلاسل وسط مركبات مزينة بلافتات كتب عليها "فلسطين حرة" وأشياء أخرى.
واستلقى عدة متظاهرين على الأسفلت وقد غطوا أجسادهم بأكفان بيضاء.
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