متظاهرون ضد الحرب في غزة يغلقون جسرا رئيسيا في سان فرانسيسكو خلال قمة أبيك (فيديو)

أغلق متظاهرون يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة جسر خليج سان فرانسيسكو (باي بريدج) وهو طريق رئيسي يسلكه الركاب إلى المدينة التي تستضيف منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي “أبيك”.

المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

Pro-Palestinian protesters demanding a cease-fire in Gaza blocked all westbound lanes of the San Francisco-Oakland Bay Bridge for hours during the Thursday morning commute#palestine #freepalestine #middleeast #sf #sanfrancisco #bayarea pic.twitter.com/Zd0eOhFMqL — West Coast Greatest Voice (@JTthepodcaster) November 16, 2023

وقال المنظمون إن 200 شخص شاركوا في المظاهرة التي دعت أيضًا إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

The Bay Bridge in San Francisco has been turned into a parking lot by anti-Israel protestors demanding a ceasefire in Gaza. pic.twitter.com/bvhrSf97AP — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) November 16, 2023

وبدأت الشرطة في تنفيذ اعتقالات بعدما أصدرت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أمرًا بتفريق المجموعة المحتشدة، حسبما ورد في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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خدمات الطوارئ المحلية

وحذرت خدمات الطوارئ المحلية من توقف المرور خلال ساعة الذروة الصباحية على الجسر الذي يربط أوكلاند ومدنا أخرى في شرق الخليج بسان فرانسيسكو.

🚨#ULTIMOMINUTO: Mientras los manifestantes pro palestinos cerraron partes del Puente de la Bahía mientras abandonaban sus automóviles arrojando sus llaves al mar.



📌#SanFrancisco | #California



Observe cómo los manifestantes pro palestinos paralizan el Puente de la Bahía en… pic.twitter.com/X8KQN85dQc — ViralV News Alert (@Viral_V5) November 16, 2023

حركة التضامن الفلسطيني

وشاركت في المظاهرة عدة مجموعات منها "حركة الشباب الفلسطيني" و"حركة التضامن الفلسطيني" في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وأظهرت منشورات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين قيدوا بعضهم ببعض بسلاسل وسط مركبات مزينة بلافتات كتب عليها "فلسطين حرة" وأشياء أخرى.

واستلقى عدة متظاهرين على الأسفلت وقد غطوا أجسادهم بأكفان بيضاء.

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