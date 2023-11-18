أصالة ووائل جسار يخطفان الأنظار بحفل ليلة الدموع 2 (صور)

نظمت بنش مارك حفل ليلة الدموع ضمن فعاليات الدورة الرابعة من موسم الرياض الترفيهي المُقتم حاليا بالمملكة العربية السعودية، وعُرض حفل ليلة الدموع 2 مباشرةً على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد، ومنصة wbk.

نجوم حفل ليلة الدموع

وضم حفل ليلة الدموع كلًّا من: الفنان تامر عاشور، ورامي جمال، ورامي صبري، والمطرب آدم… وكانت النجمة السورية أصالة نصري واللبناني وائل جسار مفاجأتي حفل ليلة الدموع 2 وسجل حضورهما صدى واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي ورفقتهم المايسترو هاني فرحات.

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أسعار تذاكر حفل ليلة الدموع

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي: "الفئة الفاخرة 1850 ريالًا سعوديًّا، فئة كبار الشخصيات 1450 ريالًا سعوديًّا، فئة الغرفة الفاخرة 1800 ريال سعودي، والفئة الرابعة سعرها 650 ريالًا سعوديًّا، والفئة الخامسة سعرها 390 ريالًا سعوديًّا، والفئة السادسة والأخيرة 250 ريالًا سعوديًّا.

وشارك المطرب رامي صبري للمرة الأولى بحفل ليلة الدموع على عكس آدم وتامر عاشور اللذين شاركوا في الليلة الأولى التي أقيمت الخميس 24 أغسطس الماضي على المسرح ذاته.

وقدم رامي صبري عددًا من أجمل أغنيات ذات الحس الدرامي التي من أبرزها؛ هيوحشني الكلام وياك، يمكن خير، مسألتنيش، مش فارق، غمضت عيني، و فاكر نفسك هدية.

كما احتفل المطرب رامي صبري مع جمهور حفل ليلة الدموع 2 بتخطي أغنيته “يمكن خير” حاجز الــ 200 مليون مشاهدة عبر المنصات والمتاجر الموسيقية.