قبل انطلاقه غدًا، كل ما تريد معرفته عن حفل ليلة الدموع في موسم الرياض

يستعد جمهور المملكة العربية السعودية لحفل ليلة الدموع الثاني المقرر إقامته غدا الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، وذلك بعد نجاح الحفل الأول والذي أقيم منذ فترة وشهد حضورًا جماهيريا كبيرًا.

تفاصيل حفل ليلة الدموع

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو التفاصيل الكاملة لحفل ليلة الدموع الثاني ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، قبل انطلاقه غدا.

حفل ليلة الدموع المقرر إقامته غدا الخميس على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

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أسعار تذاكر حفل ليلة الدموع، فيتو

نجوم حفل ليلة الدموع

ويضم حفل ليلة الدموع كلا من: الفنان تامر عاشور، ورامي جمال، ورامي صبري، والمطرب أدم.

أسعار تذاكر حفل ليلة الدموع

وطرحت الشركة المنظمة لحفل ليلة الدموع الذي من المقرر عرضه يوم 16 نوفمبر الجاري.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي: "الفئة الفاخرة 1850 ريالا سعوديا، فئة كبار الشخصيات 1450 ريالا سعوديا، فئة الغرفة الفاخرة 1800 ريال سعودي، والفئة الرابعة سعرها 650 ريالا سعوديا، والفئة الخامسة سعرها 390 ريالا سعوديا، والفئة السادسة والأخيرة 250 ريالا سعوديا.

ويشارك المطرب رامي صبري للمرة الأولى بحفل ليلة الدموع على عكس آدم وتامر عاشور اللذين شاركوا في الليلة الأولي التي أٌقيمت الخميس 24 أغسطس الماضي على المسرح ذاته..

من المقرر أن يقدم رامي صبري عددًا من أجمل أغنيات ذات الحس الدرامي والتي من أبرزها؛هيوحشني الكلام وياك، يمكن خير، مسألتنيش، مش فارق، غمضت عيني، و فاكر نفسك هدية.

وسيحتفي المطرب رامي صبري مع جمهور حفل ليلة الدموع 2 بتخطي أغنيته “يمكن خير” حاجز الــ 200 مليون مشاهدة عبر المنصات والمتاجر الموسيقية.