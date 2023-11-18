فوائد خل التفاح العضوي، يقوي المناعة ويقاوم الالتهابات ويساعد في إنقاص الوزن

فوائد خل التفاح العضوي، خل التفاح من أنواع الخل الشهيرة التي تستخدم عادة في التتبيلات المختلفة وطبق السلطة.

وفوائد خل التفاح العضوي، عديدة، واشتهر بفاعليته في إنقاص الوزن، لأنه يحرق الدهون بشكل سريع.

القيمة الغذائية الموجودة في خل التفاح العضوي

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن خل التفاح من أنواع الخل التي يتم استخلاصها من التفاح، وله فوائد عظيمة لقيمتها الغذائية العالية، حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم ونسبة عالية من مضادات الأكسدة، وبالتالي له فوائد عظيمة.

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فوائد خل التفاح العضوي

وأضافت منى، أن هناك فوائد عدة تدفعنا لتناول خل التفاح، حيث يجب إضافته إلى طبق السلطة، ومن فوائد خل التفاح العضوي:

يقوى المناعة فى حالة تناوله حيث نضيف ملعقة منه على كوب ماء دافئ ولكن ليس على الريق.

يساعد فى مقاومة الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية.

يساعد فى علاج مشاكل الشعر.

يطرد السموم من الجسم.

مضاد حيوي طبيعي ومضاد للفطريات وللبكتيريا ما يساعد في علاج العديد من الأمراض.

يساعد فى علاج التهاب الحلق واحتقان الأنف إذا تم الغرة به أو عمل محلول به لغسيل الأنف حيث يزيل المخاط وينظف الجيوب الأنفية.

يساعد في علاج النزلات المعوية والإسهال.

مطهر قوي للمعدة يعمل على القضاء على البكتيريا والميكروبات.

يقوى عضلة القلب ويعزز صحة الشرايين والأوعية الدموية.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

يعمل على تقوية العضلات والعظام لاحتوائه على الكالسيوم والبوتاسيوم.

يساعد فى إنقاص الوزن حيث يحفز الجسم على حرق الدهون ويساعد فى نزول الوزن سريعا.

ينشط الدورة الدموية بالجسم.

يعزز من نضارة البشرة وإشراقتها.

فوائد خل التفاح العضوي، فيتو

أضرار خل التفاح العضوي وشروط تناوله

وتابعت، أنه يمكن أن يضر خل التفاح بالمعدة أو الأسنان لأنه حمض قوي، وبالتالى هناك شروط لتناول خل التفاح العضوي لتجنب مخاطره، ومن هذه الشروط:-

ممنوع تناول خل التفاح مركز حتى لو كمية قليلة، حيث يجب إضافته إلى كوب ماء، أو إضافته إلى الطعام.

ممنوع تناول أكثر من ملعقتين كبيرتين في اليوم.

ممنوع تقديم خل التفاح لمرضى قرحة المعدة.

يفضل عند تناوله مع الماء شربه بشاليمو حتى لا تضرر الأسنان.

ممنوع تناول خل التفاح على معدة فارغة أو على الطريق.

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