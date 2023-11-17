الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

قناع الحمص والبيض لمكافحة علامات الشيخوخة بالبشرة

علامات الشيخوخة بالبشرة،
علامات الشيخوخة بالبشرة، فيتو

مع التقدم فى العمر تظهر التجاعيد والخطوط الرفيعة بالبشرة وهى تعرف بعلامات الشيخوخة التى تؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبى.

وتحرص الفتيات كثيرا على العناية بالبشرة لتأخير ظهور هذه العلامات مايعزز من نضارة البشرة وشبابها لأطول فترة ممكنة حفاظا على جمالهن.

قناع الحمص والبيض لمكافحة علامات الشيخوخة بالبشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الحمص والبيض لمكافحة علامات الشيخوخة بالبشرة.

المكونات:-

3 ملاعق دقيق حمص

بيضة

ملعقة عسل نحل

ملعقة عصير ليمون

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها البيض والليمون ونخفق جيدا ثم نضيف العسل ونستمر فى الخفق.
  • ثم نضيف الحمص ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.
  • ثم نغسل الوجه بالغسول المناسب لنوع البشرة، ونجففه.
  • ثم نفرد القناع على الوجه فى حركات دائرية برفق.
  • ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر جيدا.
  • ثم نجفف الوجه ونقول بعمل تدليك خفيف للبشرة، ثم نرطبها.
  • نكرر القناع مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
قناع الحمص والبيض لمكافحة علامات الشيخوخة بالبشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

Advertisements

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

txt

وصفة طبيعية لتفتيح بشرتك 5 درجات من أول استخدام

txt

فتَّحى بشرتك من أول استخدام بمكونات من مطبخك

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

علامات الشيخوخة بالبشرة التجاعيد شباب البشرة العناية بالبشرة قناع الحمص والبيض لمكافحة علامات الشيخوخة بالبشرة قناع الحمص والبيض نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

قناع الحمص واللبن لتفتيح البشرة السمراء

قناع البطاطس واللبن الحليب لترطيب البشرة الجافة وإزالة البقع والهالات السوداء

وصفة طبيعية لترطيب البشرة بعمق فى الشتاء

قناع الزبادي والدقيق لتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها

الأكثر قراءة

نجوى سالم، يهودية عاشت بعقدة الاضطهاد، استثناها عبد الناصر من قرار الطرد، والسادات فضحها على الملأ

أخبار مصر: اقتحام مستشفى ابن سينا بجنين، صفقة مرتقبة بين إسرائيل وحماس خلال ساعات، استبعاد الشحات وعاشور وحامد من المنتخب

خبير يكشف تأثير استحواذ شركة إماراتية على 30% من أسهم أكبر منتج للسجائر في مصر

كاسي تقاضي ديدي بتهمه الاغتصاب وتطالب بـ 30 مليون دولار تعويضا

نجل رئيس الزمالك الأسبق يكشف كواليس تدخل المشير عبد الحكيم عامر لإنقاذ الأهلي من الهبوط

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 17-11-2023 في الأسواق

مصدر فلسطيني: انفراجة بمفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى بغزة وإعلان الاتفاق خلال 48 ساعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم وأمم أوروبا

Advertisements

منوعات

المزيد

خرق البروتوكول، كلب رئيسة دولة مولدوفا ينقض على رئيس النمسا ويعضه (فيديو)

لا أستطيع، بايدن يتلعثم مجددا ويعجز عن نطلق كلمة خلال خطابه أمام منتدى أبيك (فيديو)

أحمد حلمي يتحدث عن أكثر وقت محزن له في عام 2023

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الجمعة 17-11-2023 في السوق المصري

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 17-11-2023 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 17-11-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة 17-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية