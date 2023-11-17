مع التقدم فى العمر تظهر التجاعيد والخطوط الرفيعة بالبشرة وهى تعرف بعلامات الشيخوخة التى تؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبى.

وتحرص الفتيات كثيرا على العناية بالبشرة لتأخير ظهور هذه العلامات مايعزز من نضارة البشرة وشبابها لأطول فترة ممكنة حفاظا على جمالهن.

قناع الحمص والبيض لمكافحة علامات الشيخوخة بالبشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الحمص والبيض لمكافحة علامات الشيخوخة بالبشرة.

المكونات:-

3 ملاعق دقيق حمص

بيضة

ملعقة عسل نحل

ملعقة عصير ليمون

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها البيض والليمون ونخفق جيدا ثم نضيف العسل ونستمر فى الخفق.

ثم نضيف الحمص ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

ثم نغسل الوجه بالغسول المناسب لنوع البشرة، ونجففه.

ثم نفرد القناع على الوجه فى حركات دائرية برفق.

ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر جيدا.

ثم نجفف الوجه ونقول بعمل تدليك خفيف للبشرة، ثم نرطبها.

نكرر القناع مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

قناع الحمص والبيض لمكافحة علامات الشيخوخة بالبشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.