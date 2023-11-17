الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أحمد حلمي: صدفة وراء عملي بالتليفزيون وسناء منصور ليها فضل عليا في بداية مشواري

أحمد حلمي، فيتو
أحمد حلمي، فيتو

كشف الفنان أحمد حلمي عن بداية مشواره في التلفزيون الذي كان على يد الإعلامية سناء منصور وذلك ببرنامج سولد أوت كامل العدد مع الإعلامي محمود سعد.

 

وقال أحمد حلمي: "الإعلامية سناء منصور كان ليها الفضل في بداية مشواري والتلفزيون بالنسبة لي كان مبنى غامض ودخلته بالصدفة وقابلت واحد زميلي هناك وعرض عليَّ الشغل في التلفزيون ووافقت ورحت قابلت سناء منصور وقلت لها أنا خريج ديكور قالت لي اشتغل في الديكور لكن طلبت منها اشتغل في الإخراج".

Advertisements

 

وتابع: "سناء منصور قالت لمحمد خلف خده معاك يساعدك وبدأت كمساعد مخرج وصورت إنترفيو للطفل وعرضته على الأستاذة سناء منصور ولما اتفرجت قعدت تضحك وطلبت مني تنفيذ الفكرة في ٣٠ حلقة وقالت لي ما حدش هينفدنها غيرك".

 

https://www.facebook.com/share/v/6Pn94KbhuFKVDsMf/?mibextid=SphRi8

 

أحمد حلمي

في أول ظهور إعلامي له منذ فترة طويلة، حل أحمد حلمي ضيفًا على حلقتي الأسبوع الحالي من برنامج "سولد أوت كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد يومي الخميس والجمعة الساعة 9 مساء على قناة "CBC".

 وخلال الحلقة، كشف أحمد حلمي الكثير من الأسرار عن حياته الشخصية والمهنية لأول مرة، منها كواليس تقديمه برنامج "لعب عيال" وتفاصيل أول اجتماع جمعه بالإعلامية الكبيرة سناء منصور، كما تحدث أيضًا عن علاقته بأولاده والحلم الذي يسعى لتحقيقه منذ زواجه بالنجمة منى زكي.

 

كما تحدث أحمد حلمي خلال الحوار عن سبب ابتعاده عن الدراما التليفزيونية، ويعلن لأول مرة عن تقديمه جزءًا جديدًا من فيلم "كده رضا" كما يكشف أيضًا عن أقرب 3 أفلام لقلبه، وقصة ترشيح النجم الكبير عمر الشريف لمشاركته في بطولة فيلم “عسل أسود”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

أحمد حلمي الإعلامي محمود سعد الإعلامية سناء منصور الدراما التليفزيونية الفنان أحمد حلمي النجمة مني زكي

الأكثر قراءة

أول تعليق من اتحاد الكرة على قرار فيتوريا باستبعاد الشحات وعاشور وطارق حامد

فيتوريا يستبعد 3 نجوم من معسكر منتخب مصر ومباراة سيراليون

خبير اقتصادي يتوقع ارتفاعا جديدا في أسعار السلع الأساسية ويكشف السبب

أول استطلاع رأي منذ بداية الحرب يظهر انهيار حزب نتنياهو

جهاد جريشة: هدف صلاح الأول في جيبوتي من تسلل وركلة الجزاء غير صحيحة

56 نائبا بحزب العمال البريطاني يطالبون بوقف إطلاق النار بغزة

الخارجية الأمريكية تطالب إسرائيل بحماية المستشفيات والمدنيين في غزة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

Advertisements

منوعات

المزيد

أحمد حلمي يتحدث عن أكثر وقت محزن له في عام 2023

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

على أنغام أم كلثوم، افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا (صور)

خديجة بن قنة تسخر من الاحتلال بعد رفع علم إسرائيل على مستشفى الشفاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 16-11-2023 في ختام التعاملات

أسعار الحبوب اليوم، 800 جنيه ارتفاعًا في طن علف الدواجن بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الأوقاف تعقد 300 مجلس لقراءة سورة الكهف في مساجد الجمهورية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية