أحمد حلمي: صدفة وراء عملي بالتليفزيون وسناء منصور ليها فضل عليا في بداية مشواري

كشف الفنان أحمد حلمي عن بداية مشواره في التلفزيون الذي كان على يد الإعلامية سناء منصور وذلك ببرنامج سولد أوت كامل العدد مع الإعلامي محمود سعد.

وقال أحمد حلمي: "الإعلامية سناء منصور كان ليها الفضل في بداية مشواري والتلفزيون بالنسبة لي كان مبنى غامض ودخلته بالصدفة وقابلت واحد زميلي هناك وعرض عليَّ الشغل في التلفزيون ووافقت ورحت قابلت سناء منصور وقلت لها أنا خريج ديكور قالت لي اشتغل في الديكور لكن طلبت منها اشتغل في الإخراج".

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وتابع: "سناء منصور قالت لمحمد خلف خده معاك يساعدك وبدأت كمساعد مخرج وصورت إنترفيو للطفل وعرضته على الأستاذة سناء منصور ولما اتفرجت قعدت تضحك وطلبت مني تنفيذ الفكرة في ٣٠ حلقة وقالت لي ما حدش هينفدنها غيرك".

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أحمد حلمي

في أول ظهور إعلامي له منذ فترة طويلة، حل أحمد حلمي ضيفًا على حلقتي الأسبوع الحالي من برنامج "سولد أوت كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد يومي الخميس والجمعة الساعة 9 مساء على قناة "CBC".

وخلال الحلقة، كشف أحمد حلمي الكثير من الأسرار عن حياته الشخصية والمهنية لأول مرة، منها كواليس تقديمه برنامج "لعب عيال" وتفاصيل أول اجتماع جمعه بالإعلامية الكبيرة سناء منصور، كما تحدث أيضًا عن علاقته بأولاده والحلم الذي يسعى لتحقيقه منذ زواجه بالنجمة منى زكي.

كما تحدث أحمد حلمي خلال الحوار عن سبب ابتعاده عن الدراما التليفزيونية، ويعلن لأول مرة عن تقديمه جزءًا جديدًا من فيلم "كده رضا" كما يكشف أيضًا عن أقرب 3 أفلام لقلبه، وقصة ترشيح النجم الكبير عمر الشريف لمشاركته في بطولة فيلم “عسل أسود”.