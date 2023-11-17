أحمد حلمي يكشف كواليس أول لقاء مع أحمد زكي: قابلته في مطعم وهذه أسئلتي له (فيديو)
كشف الفنان أحمد حلمي كواليس أول لقاء له مع النجم الراحل أحمد زكي، وذلك خلال لقائه في برنامج "sold out" مع الإعلامي محمود سعد، والمذاع عبر قناة cbc.
لقاء أحمد حلمي وأحمد زكي
وقال أحمد حلمي: "أول مرة شوفت أحمد زكي في حياتي كنت أنا بساعد في الإخراج قبل ما يبقى عندي برنامج.. وكنا رايحين نغطي مهرجان إسكندرية السينمائي وكان وقتها أستاذ عمرو عبد الحميد معد في البرنامج".
وتابع: "فقال لي انزل شوف أستاذ أحمد زكي نزل المطعم ولا لأ.. فنزلت لقيته قلت له أنا جايلك من طرف أستاذ عمرو عبد الحميد.. فسألته سؤالين تلاتة الأول قولتله حضرتك في زوجة رجل مهم لما شديت الشعرايه كدا دا كان مكتوب في السيناريو ولا إضافة من عند حضرتك.. فقالي لا أنا اللي شديتها".
أحمد حلمي
وأضاف أحمد حلمي: "فسألته سؤال تاني قولتله هو حضرتك في فيلم ضد الحكومة لما صحاك المنتصر بالله.. وانت قمت عملت حركة وقتها هل دا كان مكتوب في السيناريو.. فقالي لا أنا اللي عملتها".
واختتم "حلمي" قائلا: "فجاء بعدها أستاذ عمرو عبد الحميد.. ولسه هيبدأ يسأل أحمد زكي قام الفنان الراحل قاله اكتب الأسئلة اللي الراجل دا قالها".
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