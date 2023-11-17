الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

رامي جمال يصل مسرح حفل ليلة الدموع (فيديو)

ليلة الدموع، فيتو
ليلة الدموع، فيتو

تواصل الشركة المنظمة لحفل ليلة الدموع التجهيزات الأخيرة قبل انطلاق الحفل، والذي من المقرر إقامته بعد ساعات، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

تجهيزات حفل ليلة الدموع 

وشهد مسرح أبو بكر سالم المقام عليه حفل ليلة الدموع تجهيزات ضخمة وكبيرة، استعدادا لانطلاق الحفل الليلة.

ووصل رامي جمال، منذ قليل، إلى مسرح أبو بكر سالم استعدادا لمشاركته في حفل ليلة الدموع ومن المقرر أن يقدم عدد من أغانيه الشهيرة.

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القنوات الناقلة لحفل ليلة الدموع 

ويعرض حفل ليلة الدموع مباشر علي شاشة Mbc مصر ومنصة شاهد، ومنصة wbk.

 

نجوم حفل ليلة الدموع 

ويضم حفل ليلة الدموع كلا من: الفنان تامر عاشور، ورامي جمال، ورامي صبري، والمطرب آدم.

 

أسعار تذاكر حفل ليلة الدموع 

وطرحت الشركة المنظمة لحفل ليلة الدموع الذي من المقرر عرضه يوم 16 نوفمبر الجاري.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي: "الفئة الفاخرة 1850 ريالا سعوديا، فئة كبار الشخصيات 1450 ريالا سعوديا، فئة الغرفة الفاخرة 1800 ريال سعودي، والفئة الرابعة سعرها 650 ريالا سعوديا، والفئة الخامسة سعرها 390 ريالا سعوديا، والفئة السادسة والأخيرة 250 ريالا سعوديا.

ويشارك المطرب رامي صبري للمرة الأولى بحفل ليلة الدموع على عكس آدم وتامر عاشور اللذين شاركوا في الليلة الأولى التي أقيمت الخميس 24 أغسطس الماضي على المسرح ذاته.

من المقرر أن يقدم رامي صبري عددًا من أجمل أغنيات ذات الحس الدرامي والتي من أبرزها؛هيوحشني الكلام وياك، يمكن خير، مسألتنيش، مش فارق، غمضت عيني، و فاكر نفسك هدية.

وسيحتفي المطرب رامي صبري مع جمهور حفل ليلة الدموع 2 بتخطي أغنيته “يمكن خير” حاجز الــ 200 مليون مشاهدة عبر المنصات والمتاجر الموسيقية.

 

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