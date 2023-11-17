كوت ديفوار يضرب السيشيل 9-0 في تصفيات كأس العالم 2026

فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره السيشيلي بنتيجة 9-0 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الحسن واتارا، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أهداف مباراة كوت ديفوار والسيشيل

سجل تساعية كوت ديفوار كل من: هالر في الدقيقة 20 وإبراهيم سنجاري في الدقيقة 24، وسيمون في الدقيقة 36، وكريم كوناتيه في الدقيقة 40، وفوفانا في الدقيقة 60، وجونيور تراوري في الدقيقة 77، وجيان فيليب من ركلة جزاء في الدقيقة 84، وجونيور تراوري في الدقيقة 90، وأختتم أهداف ساحل العاج كريم كوناتيه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وفي نفس المجموعة نجح منتخب الجابون في قلب تأخره أمام ضيفه منتخب كينيا، لفوز ثمين (2-1) في الوقت القاتل، مساء أمس الخميس، بالجولة الأولى للمجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقررة في أمريكا وكندا والمكسيك.

وشهدت المجموعة أيضا فوز منتخب بوروندي على ضيفه منتخب جامبيا (3-2)، يوم أمس الخميس.

تفاصيل مباراة الجابون وكينيا

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب كينيا بهدف حمل توقيع مسعود جوما في الدقيقة 40.

واستعاد منتخب الجابون اتزانه في الشوط الثاني، ليحرز دينيس بوانجا هدف التعادل في الدقيقة 60، فيما تكفل جيلور كانجا كاكو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88.

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فوز بوروندي على جامبيا

وفي اللقاء الآخر، حقق منتخب بوروندي بداية واعدة في مشواره بالمجموعة، بعد تغلبه (3-2) على ضيفه منتخب جامبيا.

وافتتح عابدي بيجيرمانا التسجيل لبوروندي في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميله فريديريك نسابيومفا الهدف الثاني في الدقيقة 35.

غير أن المنتخب الجامبي قلص الفارق عقب تسجيل موسى بارو هدفا للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبينما حاول منتخب جامبيا إدراك التعادل خلال الشوط الثاني، عزز سودي عبد الله تقدم منتخب بوروندي، بعدما أحرز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 75.

فيما سجل إيبريما كولي الهدف الثاني لجامبيا في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن تختتم مباريات الجولة الأولى بالمجموعة غدا الجمعة، حيث يلتقي منتخب كوت ديفوار مع ضيفه سيشل.