مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الدور المصري مهم في إفشال مخطط تدمير غزة

أكد رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة أن ما تقوم به إسرائيل هو "حرب إبادة" ويجب ملاحقة مرتكبيها، مشيرا إلى أن المجموعة العربية تعمل لإحالة جرائم إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية.

الوضع في غزة

وأضاف "منصور" خلال تصريحات مع قناة القاهرة الإخبارية أن إسرائيل تعتدي على مدارس الأونروا التي يلجأ إليها المدنيون بغزة، موضحا أن الأونروا تؤوي في مؤسساتها أكثر من 700 ألف فلسطيني.

وتابع: "أطالب المحكمة الجنائية الدولية القيام بتحقيقات سريعة كما فعلت في أوكرانيا.. والأمم المتحدة طالبت بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول أكبر عدد من المساعدات كما طالبت أيضا بهدنة أيام عدة للسماح بانتشال الجثث من تحت الأنقاض".

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الموقف المصري من القضية الفلسطينية

في السياق ذاته، أردف المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة: " نقدر جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف التهجير القسري لسكان غزة.. ودور مصر مهم لإفشال مخطط إسرائيل لخلق نكبة ثانية وتدمير غزة".

وتابع: "مصر تيسر دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة كما تنسق مع كل المنظمات الإنسانية والأممية لدخول المساعدات إلى غزة.. وتقف إلى جانب القضية الفلسطينية وقفة عز وكرامة".