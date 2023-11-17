الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الرئيس الفلسطيني يدعو الاتحاد الأوروبي لدفع إسرائيل لوقف هجومها على غزة

محمود عباس، فيتو
محمود عباس، فيتو

استقبل الرئيس الفلسطيني  محمود عباس، اليوم الجمعة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. 

 

تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية 

وجرى خلال اللقاء بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إطلاع بوريل على "التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة"، حيث أكد "عباس على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس".

 

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وجدد عباس التأكيد على رفض الفلسطينيين القاطع لسياسة التهجير من قطاع غزة أو الضفة بما فيها القدس، وشدد على أهمية التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.

 
وأكد محمود عباس أن "حل النزاع في قطاع غزة لا يمكن أن يكون أمنيا أو عسكريا، وشدد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة".

 

كما أكد أن "تحقيق الأمن والسلام ممكن من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا دول الاتحاد الأوروبي التي تؤمن بحل الدولتين للاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".

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