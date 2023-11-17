الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

ممر تحت عين الاحتلال، قبرص تكشف تفاصيل طريق المساعدات الجديد إلى غزة عبر البحر

ممر لنقل المساعدات
ممر لنقل المساعدات إلى غزة، فيتو

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كشفت قبرص، اليوم الجمعة، أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع دولة الاحتلال، يتيح إقامة ممر بحري للمساعدات الإنسانية من الجزيرة إلى قطاع غزة.


ممر لنقل المساعدات إلى غزة من قبرص عبر البحر 


وبحسب تقارير إعلامية فإنه من المنتظر أن تجمع المساعدات في قبرص لفحصها وتخزينها ، على أن تنقلها إلى القطاع المحاصر سفن تفحصها بشكل يومي لجنة مشتركة تضم في عضويتها إسرائيل، وهو مخطط اقترحته قبرص.


وأكدت التقارير الإعلامية أن السفن ستبحر رفقة قطع بحرية عسكرية، وصولًا إلى نقطة محددة على ساحل قطاع غزة، تنقل المساعدات منها إلى موقع بري آمن محايد.


وفي السياق ذاته ذكر الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس: "نحن على اتصال مع إسرائيل لتطبيق بعض الترتيبات النهائية"، موضحًا أن تفاصيل الاتفاق تبحث مع الأمم المتحدة كذلك.

 

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ويؤمل من الاتفاق، أن يتيح تعزيز كمية المساعدات التي تدخل القطاع، في ظل العدد المحدود للشاحنات التي يسمح لها بالدخول عبر معبر رفح مع مصر.


وفي السياق ذاته قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الشكر للسلطات المصرية على دورها الريادي في تمكين إيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة.

 

ونشرت وزارة الداخلية الأمريكية، تغريدة على موقع إكس اليوم الجمعة: “تحدّث وزير الخارجية أنتوني بلينكن هاتفيًا مع نظيره المصري سامح شكري، حيث بحث الوزيران الوضع في غزة، وأكّدا ضرورة حماية المدنيين، مع رفضهما للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة”.

 

فرنسا تشكر مصر على جهودها من أجل غزة

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إنها أجرت اتصالات بسامح شكري وزير الخارجية؛ لتشكر مصر على جهودها من أجل غزة ولتعزز التنسيق بين مصر وفرنسا.

 

وكتبت وزيرة الخارجية الفرنسية عبر حسابها الرسمي على إكس: لقد اتصلت بسامح شكري لأشكر مصر على جهودها من أجل غزة، ولأعزز التنسيق بيننا.

 

وأضافت، أنه تم بالفعل تسليم أكثر من 100 طن من الشحنات الإنسانية لإدخالها إلى غزة، مؤكدة ضرورة وجود هدنة فورية وزيادة المساعدات والعمل دون تأخير بعد ذلك.

 

وصول عبد الله كحيل طفل غزة المصاب إلى معبر رفح ونقله لأحد المستشفيات المصرية

وأمس، وصل الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل إلى معبر رفح، وتم توفير كافة الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية.

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

 

وكان الطفل الفلسطيني قد ناشد الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر قائلا: “بطلب من المصريين معالجة رجلي.. ليه بتقطعوها خلوني أمشي زي قبل كده”.

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