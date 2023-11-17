ليلة حمراء قلبت سوداء.. سيدة تستدرج شابا بمساعدة زوجها وصديقيها في أكتوبر.. وتجبره على التنازل عن شقته وسيارته

نصبت السيدة اللعوب شباك الحب والغرام على مالك محل هواتف محمولة واستدرجته إلى مسكنها بدعوى قضاء سهرة حمراء، لكن مفاجأة صادمة كانت في انتظاره تحول معها إلى مختطف، وأجبره ٤ أشخاص على التنازل على شقته وعربيته والإمضاء على وصلات أمانة.

استدراج شاب وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر بحضور عامل أفاد بتلقيه اتصالا هاتفيا من صديقه مالك محل هواتف محمولة قال له "الحقني اتخطفت"، وأخبره خلاله باحتجازه بشقة وطلب منه إحضار مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

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جهود البحث والتحري التي قادها المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر توصلت إلى تورط سيدة وزوجها وصديقيه، ونجحت القوات الأمنية في استهداف الشقة وتمكنت من ضبط المتهمين وبرفقتهم المجنى عليه.

أقوال المجني عليه في التحقيقات

وخلال التحقيقات أقر المجني عليه بأنه تم استدراجه من قبل السيدة وحال وصوله للشقة فوجئ بباقى المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض "سنجة" وهدده وأكرهوه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض، 3 عقود بيع فارغة البيانات "2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة" وطلبوا فدية 150 ألف جنيه.

اعترافات المتهمين بارتكاب جريمة خطف شاب

أدلى المتهمون باستدراج شاب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع، وطلب مبلغ مالي لإطلاق سراحه في أكتوبر، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

وأقر المتهمون باستغلال ربة المنزل في استدراج الشاب لشقتها، وفور وصوله وجد باقي المتهمين وهددوه وأكرهوه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض و3 عقود بيع فارغة البيانات و2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة.

تفاصيل التحقيقات في جريمة خطف شاب في أكتوبر

وكشفت التحقيقات، أن ربة المنزل استدرجت شاب لشقتها، وحال وصوله للشقة فوجئ بباقي المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض سنجة، وهددوه وأكرهوه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض و3 عقود بيع فارغة البيانات و2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة، وأمرت نيابة الجيزة بحبس ال٤ متهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة الخطف في القانون المصري وطلب الفدية

أما عن عقوبة الخطف، فنصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".