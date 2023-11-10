مصرع عامل سقط من الطابق الثالث بـ 6 أكتوبر

لقي عامل مصرعه متأثرًا بسقوطه من الطابق الثالث عقب اختلال توازنه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عامل بناء وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات تبين أن المتوفى اختل توازنه أثناء عمله ولا شبهة جنائية في الواقعة وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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