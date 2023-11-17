حبس المتهمين بسرقة 12 شاشة كمبيوتر من مصلحة حكومية بأطفيح
أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس عامل وسائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة 12 شاشة كمبيوتر من داخل إحدى الجهات الحكومية بمركز أطفيح.
اعترافات المتهمين بارتكاب الجريمة
وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق أنهما سرقا 12 شاشة كمبيوتر، وكانا ينويان بيعهم مقابل مبالغ مالية.
وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط عامل وسائق لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات.
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