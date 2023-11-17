الجمعة 17 نوفمبر 2023
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سياسة

حازم عمر: نحتاج إصلاح شامل للمحليات وإعادة تقسيم المحافظات على أساس نوعي(صور)

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر،فيتو

أكد المهندس حازم عمر، المرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أنه يضع ملف إصلاح المحليات في مقدمة الأولويات، قائلا: أي خلل في النظام المحلي يؤثر على حياة المواطنين، والقليل من الفساد يبدو كثير وهو ما يؤدي لإشاعة الإحباط بين المواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الأول، للمرشح الرئاسي حازم عمر، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري.

وشدد حازم عمر، على ضرورة عمل إصلاح شامل في الإدارة المحلية للحفاظ على التنمية الشاملة وتخفيف الضغط على الحكومة المركزية وتحسين الخدمات.

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ودعا المرشح الرئاسي حازم عمر، إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية لوجود كوادر محلية قوية.

 

وأكد أهمية الانتهاء من تشكيل مجالس محلية قوية للقيام بدورها في الرقابة والمتابعة ونقل طلبات المواطنين واحتياجاتهم لتعديل أولويات مشروعات المحافظات، وفقا للمطالب والاحتياجات.

 

وأشار المرشح الرئاسي، إلى ملف تقسيم المحافظات، من خلال إعادة تقسيم المحافظات على أساس نوعي لتحقيق التنمية الشاملة ومنع التعديات والعشوائيات. 

 

وأوضح حازم عمر، أن إنشاء محافظات نوعية جديدة يساهم في تقليل حجم المحافظات، وعمل التنمية الشاملة الحقيقية.

وأكد المرشح الرئاسي، أهمية البدء في العمل على توفير موارد ذاتية لكل محافظة، لافتا إلى أن ضعف التشريعات المحلية أحد أسباب ضعفها.

وأكد ضرورة الاستفادة من كافة الدراسات النظرية في إصلاح المنظومة المحلية للقضاء على الفساد والبيروقراطية، بما يساهم في عودة المشروعات الصغيرة والقرية المنتجة، بما يساهم في دعم الاقتصاد والحد من البطالة. 

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وأشار حازم عمر، إلى أن إنهاء مشكلات الإدارة المحلية يقضي على ما يقرب من ٨٠% من مشاكلنا، مؤضحا أن جميع ما يعانيه المواطنين في ملفات التعليم والصحة والصرف والصحي وغيرها مرتبط بإصلاح الإدارة المحلية.


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