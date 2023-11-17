الجمعة 17 نوفمبر 2023
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سياسة

حملة السيسي تنشر أرقام حساباتها المصرفية

السيسي، فيتو
السيسي، فيتو

نشرت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، اليوم، رقم الحساب الرسمي للحملة الانتخابية.

 

وأوضحت حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، أن رقم الحساب الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

 

البنك الأهلى المصري

 14696605927440101018

 

 رقم الحساب المصرفي الدولي

EG760003014696605927441010180

 

وكانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي، التقت وفدا من قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، الخميس، بحضور وسام صبري المدير التنفيذي للحملة وأعضاء هيئة مكتب الحملة، 

 

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وثمن المستشار محمود فوزي جهود حزب مستقبل وطن ودعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحزب له قاعدة شعبية كبيرة وأغلبية كبيرة بمجلس النواب.

 

وأكد رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أن هناك توجيه من المرشح الرئاسي بتقليل أوجه إنفاق الدعاية الانتخابية وتوجيه كافة الجهات والأفراد، الذين يريدون التبرع للحملة بالتبرع للمؤسسات الأهلية المصرية وعلى رأسها حياة كريمة وذلك لإغاثة أشقائنا في فلسطين خصوصًا في  قطاع غزة، مؤكدًا على أهمية التكاتف والتنسيق بين كافة الجهات ومكاتبها في المحافظات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات.

 

ومن جانبه، أكد وفد الحزب على أنهم يقومون بالفعل بتنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الحاشدة لدعوة المواطنين للنزول إلى الانتخابات وممارسة حقوقهم الدستورية، مشيدين بأن المرشح الرئاسي لم يتخذ من القضية الفلسطينية قضية انتخابية، وثمن الوفد إنجازات ومبادرات المرشح الرئاسي في كل مكان في مصر.

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلتقي وفدا من حزب مستقبل وطن بالإسكندرية

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلتقي قيادات حزب حماة الوطن بالإسكندرية

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