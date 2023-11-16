حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلتقي قيادات حزب حماة الوطن بالإسكندرية

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، بقيادات حزب حماة الوطن وعدد من أعضاء الحزب بمحافظة الاسكندرية، وبحضور وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الانتخابية، وأعضاء هيئة مكتب الحملة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الشعبي الحاشد لحزب حماة الوطن لمنطقة الشاطبي بمدينة الإسكندرية.

وأثنى المستشار محمود فوزي على التنظيم المتميز لمؤتمر دعم الرئيس بمحافظة الإسكندرية والحشد الجماهيري الكبير دعما للمرشح عبد الفتاح السيسي.

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كما أشاد أيضا بدور حزب حماة الوطن في الإعداد الفعال والتجهيزات اللوجيستية بالمقر الفرعي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك تم افتتاحه صباح أمس الأربعاء، استعدادا للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

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