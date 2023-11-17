الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رياضة

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي تاريخي على مستوى إفريقيا

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

 منتخب مصر، يمتلك الفرعون المصري محمد صلاح فرصة ذهبية تاريخية لأن يكون أكثر لاعب في التاريخ تسجيلا للأهداف مع منتخب أفريقي، حيث يقترب من صاحب المركز الاول الزامبي جودفري تشيتالو.

ويتصدر ترتيب أكثر الأفارقة تسجيلا للأهداف مع منتخب بلاده، الزامبي جودفري تشيتالو الذي سجل 79 هدفا خلال 111 مباراة.

بينما يمتلك المصري محمد صلاح في رصيده  55 هدفا ويحتاج إلي  24 هدفا خلال مشواره مع الفراعنة  ليصبح الأكثر تسجيلا في تاريخ الأفارقة.

وغادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.


وضمت بعثة الفريق ٢٢ لاعبا وهم: وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح  ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه  وعمر مرموش.

ويترأس بعثة منتخب مصر الأول خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

ويدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، توقيع عقوبات ضد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، بعد استبعادهما من معسكر منتخب مصر.

واقترح أحد أعضاء مجلس الاتحاد أن القرار الفني بشأن استبعادهما من المنتخب في المستقبل يرجع إلى روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

وصرح أحد أعضاء المجلس أن الاتحاد قرر خصم جزء من المستحقات القديمة للاعبين لدى الجبلاية من مشاركات المنتخب.

وعلمت “فيتو” أن فيتوريا استقر على استبعاد الثلاثي من المعسكرات القادمة للمنتخب بما فيهم الذي يستعد من خلاله لكأس الأمم الإفريقية في يناير المقبل.

 وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب  الذي يواصل استعداده لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.

وترددت أنباء بأن أعضاء اتحاد الكرة تحدثوا مع مسؤولي الأهلي بشأن ما حدث وامكانية توقيع عقوبة على لاعبيه امام عاشور وحسين الشحات لعدم الالتزام مع المنتخب.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة، أن أحد أعضاء المجلس تحدث بالفعل لمسئولي النادي الأهلي بعد العودة لجهاز المنتخب لمعرفة كافة تفاصيل الأزمة من أجل شرحها لمسؤولي الأحمر.

وقال المصدر: إن اتحاد الكرة لا يستطيع أن يتدخل لدى النادي الأهلي لفرض أو طلب حتى  عقوبة اللاعبين فهو قرار خاص بالنادي كما أن الأزمة حدثت مع المنتخب وعلى الاتحاد نفسه هو من يصدر عقوبة ضد اللاعبين الثلاثة.

 وأثار قرار استبعاد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات، وطارق حامد المحترف بالدوري السعودي من معسكر الفراعنة قبل مواجهة سيراليون، الجدل خاصة في ظل قرار المدرب البرتغالي بضم ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي رغم عدم التزامهما مع ناديهم قبل معسكر المنتخب.

وكشفت مصادر بأن الاستبعاد لرفض الثلاثي التدريب عقب مباراة جيبوتي لعدم مشاركتهم في المباراة وهو ما أكده بيان اتحاد الكرة بعدم الالتزام بالنظام والقواعد داخل المنتخب.

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فيتوريا يستبعد ٣ لاعبين من معسكر منتخب مصر ومباراة سيراليون

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب  الذي يواصل استعداده لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.
فاز منتخب مصر علي جيبوتي بـ ٦ أهداف دون مقابل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويستعد المنتخب  مصر لمواجهة سيراليون يوم ١٩ نوفمبر الجاري.

فيتوريا صاحب قرار استبعاد الشحات وعاشور وطارق حامد

وأكد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر حقق نتيجة جيدة للغاية بعد الفوز بسداسية نظيفة على جيبوتي في تصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن هناك روحًا وجدية وانسجام بين اللاعبين، وروي فيتوريا المدير الفني يدير الفريق بشكل جيد.

وقال الدرندلي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نتمنى تحقيق نتائج إيجابية قوية، والبعثة ستغادر في الواحدة والنصف ظهرًا إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات، والسفر سيكون عبر متن طائرة خاصة".

قرار فيتوريا 

وأضاف: "فيتوريا قرر استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد بالفعل، والقرار جاء من جانب المدير الفني للمنتخب، ولا أعلم تفاصيل كثيرة عن القرار".

وواصل: "فيتوريا له الحق في استبعاد أو استدعاء أي لاعب، والثلاثي من اللاعبين الجيدين، والمدرب دائما له رؤية فنية، وهو صاحب القرار في مشاركة أي لاعب أو جلوسه بديلا، والقرار في النهاية هو المسؤول الأول والأخير عنه".

وأشار الدرندلي، إلى أن هناك رغبة لدى الجميع من أجل الظهور بمستوى مشرف خلال أمم إفريقيا القادمة والتتويج باللقب القاري، وتعويض الخسارة للبطولة السابقة بعد خسارة النهائي.

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محمد صلاح منتخب مصر جودفري تشيتالو بعثة منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا

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