جهاد جريشة: هدف صلاح الأول في جيبوتي من تسلل وركلة الجزاء غير صحيحة

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن الهدفين الأول والثاني لمنتخب مصر أمام جيبوتي عن طريق محمد صلاح، غير صحيحين، نتيجة للتسلل وركلة الجزاء غير الصحيحة التي تم احتسابهما لصالح الفراعنة، مشيرا إلى أن الحكم الجنوب افريقي ألفريد شافاني غير مصنف.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الحكم غير مصنف، والتعيين يكون من الاتحاد الإفريقي ويتم اعتماد التعيين من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهم وجدوا أن المباراة سهلة لذلك تم اسنادها للحكم ألفريد شافاني".

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وأضاف: "كان هناك تخبط واضح من جانب الكاف في تعيينات الحكام، وتم إسناد بعض المباريات لحكام في مجموعات دوري الأبطال ثم تغييرهم بسبب وجود فرق من نفس جنسيات هؤلاء الحكام، حيث تم إسناد إحدى المباريات لـ أمين عمر في مجموعة بيراميدز، وتم تغييره لاحقًا".

وواصل: "هناك بعض الأخطاء من جانب الحكم، والهدف الأول لمصر جاء من تسلل واضح الذي سجله محمد صلاح، والتسلل كان على مصطفى محمد الذي لعب الكرة لصلاح".

تابع: "ركلة الجزاء المحتسبة لمصر غير صحيحة، هناك تمثيل وخداع واضح للحكم، الذي احتسب ركلة جزاء غير صحيحة، وأي حكم يمتلك خبرات كان سيشهر بطاقة صفراء لـ عمر كمال عبدالواحد".

وأكمل: "الأخطاء التحكيمية في مباراة كبيرة ستكون مؤثرة، وأتمنى تدارك تلك الأمور من جانب لجنة الحكام بالكاف، لذلك يجب أن يتم إسناد المباريات لحكام مميزين، لأن الأخطاء قد تؤثر على منتخب مصر أيضا في ظل غياب تقنية الفيديو عن التصفيات".

وأتم: "هناك صعوبة في تطبيق الـvar خلال التصفيات لأن بعض الدول لا تستطيع توفير تقنية الفيديو".



فوز منتخب مصر

وحقق منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا فوزا عريضا على ضيفه منتخب جيبوتي بنتيجة 0/6، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

أحرز أهداف منتخب مصر، محمد صلاح (سوبر هاتريك) في الدقائق 17 و22 و48 و69، ومصطفى محمد في الدقيقة 73، ومحمود تريزيجيه في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط.

وكانت الجولة الأولى لمجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، انطلقت أمس بمباراة إثيوبيا وسيراليون التي إنتهت بالتعادل السلبي وتختتم الجولة بمواجهة بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر 3 نقاط

2- إثيوبيا نقطة واحدة

3- سيراليون نقطة واحدة

4- بوركينا فاسو بدون نقاط

5- غينيا بيساو بدون نقاط

6- جيبوتي بدون نقاط

وكانت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في أمريكا والمكسيك وكندا، أجريت في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية العادية لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف وأسفرت عن المجموعات التالية:

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

نظام تصفيات أفريقيا للتأهل لكأس العالم

ويقام المونديال المقبل 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).