الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بدأ بدعم إسرئيل، أول نشاط دبلوماسي لوزير الخارجية البريطاني

ديفيد كاميرون، فيتو
ديفيد كاميرون، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، أجرى وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، أول محادثات له منذ تولي منصبه مع نظيره الإسرائيلي، إيلي كوهين حول العدوان على غزة


تعيين ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية البريطانية 

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي بريطانيا  بالحليف الأقرب ويتحدث عن زيارة دعم كاميرون إلى دولة الاحتلال في ظل الحرب على غزة.


ويوم الاثنين الماضي، عين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ديفيد كاميرون رئيس الوزراء الأسبق، وزيرا للخارجية.

 

وجاء تعيين كاميرون في منصب وزير الخارجية، فى إطار تعديل وزاري تم الإعلان عنه اليوم فى بريطانية، تضمن تعيين جيمس كليفرلي فى منصب وزير الداخلية خلفا لـ “سويلا بريفرمان” التى تمت إقالتها على خلفية انتقادها لتعامل الشرطة مع مظاهرات داعمة للفلسطينيين المحاصرين فى قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

 

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أهم المعلومات عن ديفيد كاميرون 

وفيما يلي أبرز المعلومات عن ديفيد كاميرون  وزير الخارجية البريطاني الجديد  خلفا سويلا برافرمان
-ولد ديفيد وليام دونالد كاميرون في نيوبيري بلندن عام 1966.

 

-درس الفلسفة والسياسة والاقتصاد في جامعة أكسفورد، وتخرج عام 1988 بمرتبة الشرف الأولى.

 

-بدأ كاميرون عمله السياسي عام 1988 كباحث في وحدة دراسات حزب المحافظين.

 

-ترشح كاميرون أول مرة لعضوية البرلمان في عام 1997 وذلك عن دائرة ستافورد لكنه خسر في الانتخابات، لكنه عاد وترشح بعام 2001 عن دائرة ويتني، واستطاع تحقيق الفوز.

 

-ارتفع بسرعة ليصبح رئيسا لتنسيق السياسات لحزب المحافظين خلال الحملة الانتخابية لعام 2005.

 

-انتخب قبل نهاية عام 2005 رئيسا للحزب، واستطاع أن يحقق الفوز بالانتخابات عام 2010، ويتولى رئاسة الحكومة، ليصبح بذلك أصغر رئيس وزراء في بريطانيا منذ نحو 200 عام.

 

-في 2023 عينة  رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزيرا للخارجية بعد أن كان رئيسًا أسبق للحكومة البريطانية.

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طوفان الأقصى يزلزل بريطانيا.. إقالة وزيرة الداخلية وإعادة ديفيد كاميرون إلى الحكومة (فيديوجراف)

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تعرف على السيرة الذاتية لـ ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني الجديد

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العدوان الاسرائيلي علي غزة غزة ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا بريطانيا الحرب على غزة إسرائيل

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تعرف على السيرة الذاتية لـ ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني الجديد

تعيين ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية البريطانية

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