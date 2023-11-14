الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تفاصيل من الكواليس، "سي إن إن" تكشف الجديد حول صفقة الأسرى والهدنة بين إسرائيل وحماس

حماس، فيتو
حماس، فيتو

طوفان الأقصى، كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن تطورات جديدة في المفاوضات بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل الأسرى.

 

اتفاق إطلاق سراح الرهائن


وذكرت الشبكة الإخبارية، نقلا عن مسئول أمريكي قوله، أن حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن مقابل هدنة مؤقتة.

 

المحادثات بين حماس وإسرائيل

وأوضح: المسئول الأمريكي لـ “سي إن إن” أنه على الرغم من قرب التوصل لاتفاق إطلاق سراح الرهائن لأي اتفاق فإن المحادثات متقلبة ومن الممكن أن تنهار.

 

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تفاؤل أوروبي بإطلاق الأسرى

ونقلت "سي إن إن" عن مسئول أوروبي قوله، متفائلون بإمكانية إطلاق بعض الرهائن لدى حماس خلال أيام أو أسابيع.

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بايدن: إطلاق سراح أسرى الاحتلال لدى حماس قريبا

 

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، الثلاثاء، أنه يعتقد أن إطلاق أسري الاحتلال لدى حماس في قطاع غزة سيحدث قريبا.

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال


وبحسب شبكة «سي إن »، أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الأسري الإسرائيليين المحتجزين في غزة تعمل على التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار.

وقال المسؤول إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتم الإفراج عن الأسري تباعا وعلى مراحل- مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء - في عملية من المتوقع أن تستغرق أياما عدة.

400 مسئول أمريكي يطالبون بايدن بوقف إطلاق النار في غزة


ووقع أكثر من 400 مسئول أمريكى، يمثلون 40 وكالة حكومية، خطابا يحتجون فيه على سياسة بايدن إزاء دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الخطاب يعكس معارضة داخلية متنامية إزاء دعم الإدارة الأمريكية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتة إلى أن الخطاب يعد جزءا من معارضة داخلية متزايد لتأييد الإدارة للحرب.

ويدعو الخطاب بايدن للسعي إلى وقف إطلاق النار فورا فى قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للسماح بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الخطاب هو الأحدث فى سلسلة من الخطابات الاعتراضية من قبل مسئولين فى مختلف أنحاء الإدارة، بينها ثلاث مذكرات داخلية إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وقعها العشرات من موظفي الخارجية الأمريكية وأيضا خطاب مفتوح موقع من قبل أكثر من ألف موظف بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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