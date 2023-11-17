جيش الاحتلال يغتال خالد أبو هلال قائد حركة الأحرار الفلسطينية

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي اغتال خالد أبوهلال قائد حركة "الأحرار" الفلسطينية مع نجله، بقصف منزله في منطقة الشيخ رضوان في غزة.

غارة إسرائيلية على منزل أبوهلال

وكانت طائرة إسرائيلية قد شنت غارة على منزل أبو هلال فجر الجمعة ما أدى لمقتله برفقة نجله، علمًا أن قائد حركة "الأحرار" في غزة كان قد فقد طفلته في بداية حرب غزة.

يذكر أن خالد أبوهلال كان إحدى الشخصيات القيادية في حركة "فتح" التي تقود السلطة الفلسطينية، إلا أنه اختلف مع قادة الحركة لينشق ويؤسس حركة "الأحرار" وجناحها العسكري.

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استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، القيادي في حركة "حماس"، أحمد بحر، متأثرًا بجراحه إثر غارة إسرائيلية.

ولفتت وكالة معا الفلسطينية اليوم الجمعة: أعلن في قطاع غزة، الجمعة، عن استشهاد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة وأحد قادة حركة حماس متأثرا بجروحه في غارة إسرائيلية سابقة.

والأربعاء الماضي نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو يزعم من خلاله أنه لعملية تفجير مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة الذي أعلن لواء جولاني السيطرة عليه مؤخرا.

مبنى المجلس التشريعي في غزة

ونشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في وقت سابق صورة عبر منصة "إكس" تظهر جنودا إسرائيليين داخل مقر المجلس التشريعي في غزة حاملين علم الاحتلال الإسرائيلي.

كما نشر الصحفي الإسرائيلي إيتاي بلومينتال صحفي القناة 11 العبرية، صورة عبر منصة "إكس" تظهر استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مبنى الشرطة في غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيطر الثلاثاء الماضي، على عدة مبان حكومية في مدينة غزة، بينها مقر المجلس التشريعي (البرلمان) ومقر جهاز الشرطة.