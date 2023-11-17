3 دعاوى سب وقذف ضد مرتضى منصور، أبرز محاكمات المشاهير في أسبوع

تنشر «فيتو» الأحكام والقرارات التي صدرت من محاكم الجنايات والجنح والتعويضات بشأن النجوم ومشاهير السوشيال ميديا خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يلي أبرز المحاكمات:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل جلسة الجنحة المباشرة المقامة من مها أبو سريع عضوة بنادي الزمالك والتي حملت رقم 1499 لسنة 2023 وجنحة مالية رقم 2264 لسنة 2023، ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل في الدعاوى المرفوعة أمام محكمة النقض.

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ونظرت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى المقامة من مها أبو سريع وحضر محامي مرتضى منصور، وطلب التأجيل للاطلاع.

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل في الدعاوى المرفوعة أمام محكمة النقض.

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل دعوى السب والقذف المقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل في الدعاوى المرفوعة أمام محكمة النقض.

أمرت جهات التحقيق برفع التحفظ على أموال حسام مؤنس محمد سعيد، وشهرته حسام مؤنس، وذلك على خلفية اتهامه بالقضية رقم 957 لسنة 2021، المتهم فيها مع زياد العليمي و5 آخرين، بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وأرسلت جهات التحقيق، خطابًا للبنك المركزي المصري؛ لتنفيذ قرار رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس، دون باقي من شملهم الأمر بعد موافقة المستشار النائب العام على إنهاء منع أمر التصرف رقم 35 لسنة 2019 أوامر التحفظ من قبل حسام مؤنس.

قضت المحكمة الاقتصادية، قبول استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 300 ألف جنيه، وبرائتها وتخفيض قيمة الغرامة لـ 100 ألف جنيه.



وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، قررت قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم على حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص.

قررت محكمة جنايات القاهرة، بالقاهرة الجديدة، قبول استئناف النيابة العامة على قرر إخلاء سبيل البلوجر هدير واستمرار حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على المواطنين.



وكانت النيابة العامة كشفت، عن تلقي محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تضمن شكوى عشرة أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم، وذلك بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة.

أجلت محكمة الأسرة بالعمرانية اليوم، دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر لاعب نادي البنك الأهلي الحالي، لجلسة ٢ ديسمبر للمرافعة.

وفي الجلسة السابقة، تنحى دفاع المدعى عليه عن الدعوى، وقررت المحكمة التأجيل للاطلاع وإثبات وكالة جديدة.