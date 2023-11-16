الخميس 16 نوفمبر 2023
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حوادث

تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف ممدوح عباس

ممدوح عباس ومرتضي
ممدوح عباس ومرتضي منصور، فيتو

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل دعوى السب والقذف المقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل في الدعاوى المرفوعة أمام محكمة النقض.

اتهام مرتضى منصور بسب الخطيب

 وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح الاقتصادية، حجز جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهام جديد بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 23 سبتمبر المقبل للحكم.

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وقال المحامي محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور

 وأضاف عثمان، أن الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور مُعاقب عليها بالحبس الوجوبي والغرامة، بحسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.

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ممدوح عباس نادي الزمالك مرتضى منصور النادي الأهلي

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