الخميس 16 نوفمبر 2023
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حوادث

تأجيل دعوى عضوة بنادي الزمالك تتهم مرتضى منصور بالسب والقذف

مرتضي منصور، فيتو
مرتضي منصور، فيتو

  قررت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، تأجيل جلسة الجنحة المباشرة المقامة من مها أبو سريع عضوة بنادي الزمالك والتي حملت رقم 1499 لسنة 2023 وجنحة مالية رقم 2264 لسنة 2023، ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل في الدعاوى المرفوعة أمام محكمة النقض.

ونظرت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى المقامة من مها أبو سريع وحضر محامي مرتضى منصور، وطلب التأجيل للاطلاع.

وتقدمت سيدة تدعى مها أبو سريع عضوة بنادي الزمالك، بجنحة مباشرة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية حملت رقم 1499 لسنة 2023 وجنحة مالية رقم 2264 لسنة 2023، تتهم مرتضى منصور بالسب والقذف.

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اتهام مرتضى منصور بسب الخطيب

 وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح الاقتصادية، حجز جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهام جديد بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 23 سبتمبر المقبل للحكم.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور

 وأضاف عثمان، أن الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور مُعاقب عليها بالحبس الوجوبي والغرامة، بحسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.

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مرتضى منصور الخطيب محكمة القاهرة الاقتصادية

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