أفضل 7 سيارات أوروبية خلال 10 أشهر بالسوق المصري

السيارات الأوروبية، ارتفع معدل الإقبال على شراء السيارات الأوروبية داخل السوق المحلى خلال الفترات الحالية، وذلك لتوفير قطع غيار السيارات، فضلا عن أسعارها التي تتلائم مع المستهلك المحلى، فى ظل ارتفاع الأسعار والتغيرات التى يشهدها قطاع السيارات، وكانت سيارات رينو تتصدر القوائم فى المبيعات والتراخيص وفقا لما أعلنته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجبارى.

ووفقا لما أعلنته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات ، فإن إجمالى السيارات الأوروبية التي حققت أعلى مبيعات في مصر خلال 10 أشهر الماضية واحتلت فى المركز الأول سيارات رينو ميجان السيدان.

ترتيب مبيعات السيارات الأوروبية في مصر

ونرصد فى التقرير التالي ترتيب مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال 10 أشهر وهى كالتالى:

1- فى المركز الأول رينو ميجان 2245 سيارة.

2- فى المركز الثانى سكودا كودياك 2051 سيارة.

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3- فى المركز الثالث فولكس فاجن تيجوان 1515 سيارة.

4- فى المركز الرابع سكودا أوكتافيا 1336 سيارة.

5- فى المركز الخامس رينو سانديرو 1023 سيارة.

6- فى المركز السادس مرسيدس C180 بعدد 919 سيارة.

7- فى المركز السابع سيتروين C5 اير كروس 878 سيارة.

وجاءت أسعار السيارات كالتالي:

رينو ميجان

فيجن 865 ألف جنيه بدلًا من 770 ألف جنيه بزيادة 95 ألف جنيه.

دايناميك 915 ألف جنيه بدلًا من 820 ألف جنيه بزيادة 95 ألف جنيه.

ساينتشر 995 ألف جنيه بدلًا من 900 ألف جنيه بزيادة 95 ألف جنيه.

أسعار سيارات ميجان تيربو

ديناميك مليون و25 ألف جنيه بدلًا من 930 ألف جنيه بزيادة 95 ألف جنيه.

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انتنس بسعر مليون و45 ألف جنيه بدلًا من 950 ألف جنيه بزيادة 95 ألف جنيه.

سايتنشر مليون و80 ألف جنيه بدلًا من 980 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.

سايتنشر + بسعر مليون و205 آلاف جنيه بدلًا من 960 ألف جنيه بزيادة 245 ألف جنيه.

أسعار ميجان وميجان تيربو

فيجن 980 ألف جنيه وسعرها السابق 865 ألف جنيه بفارق 115 ألف جنيه.

ديناميك بسعر مليون و50 ألف جنيه بدلًا من 915 ألف جنيه بفارق 135 ألف جنيه.

ساينتشر بدون باقة الشتاء بسعر مليون و120 ألف جنيه وهي فئة جديدة.

ساينتشر بسعر مليون و130 ألف جنيه بدلًا من 995 ألف جنيه بزيادة 135 ألف جنيه.