الخميس 16 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أفضل 5 سيارات صينية مبيعًا خلال عام 2023 في مصر

أفضل 5 سيارات صينية،فيتو
أفضل 5 سيارات صينية،فيتو

سيارات BYD، أعلنت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة للتأمين، إجمالى السيارات التي تم ترخيصها فى السوق المحلى خلال الـ 10 أشهر من العام الجارى، بداية من مطلع شهر يناير حتى شهر شهر أكتوبر، واحتلت المركز الأول سيارات BYD F3.

 

مبيعات السيارات الصينية مبيعًا في 2023

ونرصد فى التقرير التالى ترتيب مبيعات السيارات الصينية بمصر خلال أول 10 شهور، وفقا لما أعلنته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة للتأمين، وهى كالتالي:

1- بي واي دي F3 بعدد 3830 سيارة.

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2- شيري تيجو 3 بعدد 2715 سيارة.

3- شيري أريزو 5 بعدد 2649 سيارة.

4- شيري تيجو 7 بعدد 2379 سيارة.

5- MG 5 بعدد 1827 سيارة.

 

مواصفات سيارات بي واي دي F3

وتأتي بي واي دي f3 في مصر بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 أحصنة وعزم دوران 145 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات، كما تحقق السيارة استهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

مبيعات السيارات الصينية فى مصر 

 وكانت السيارات الصينية، تحتل مكانة كبيرة داخل السوق المصرى، حيث عرفت بالسيارات الشعبية، الأكثر انتشار ويرجع ذلك بسبب خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار المتعلقة بالسيارات، بالإضافة ذلك أسعارها التى تتلائم مع الكثير من الفئات المصرية وتصميمها الفريد من نوعه من الأداء الرياضى، وجميعها عوامل أدت الى احتلال السيارات الصينية مكانة فى السوق المصرى

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مواصفات وسائل الأمان والسلامة  سيارات BYD F3 

- 2 وسادة هوائية

– فرامل مانعة للانغلاق ABS

– توزيع إلكتروني للفرامل EBD

– إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة

– مصابيح خلفية LED

– مرايات جانبية كهربائية

– زجاج كهربائي أمامي وخلفي

– زجاج أمامي مظلل

– جنوط رياضية 15 بوصة

- مكيف هواء

– عجلة قيادة قابلة للتعديل.

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