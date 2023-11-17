أحداث فلسطين وإسرائيل، كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن طائرة مسيرة اخترقت منطقة المطلة في شمال إسرائيل، وسط سماع دوي إطلاق نار.



طائرة مسيرة تخترق أجواء إسرائيل

وتعرض ميناء إيلات الإسرائيلي لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقها الحوثيون من اليمن تضامنا مع المقاومة الفلسطينية



اقترحت جماعة الحوثي على الدول العربية المشاطئة في البحر الأحمر والمناصرة لفلسطين التواصل مع البحرية اليمنية لتبادل المعلومات.

كما اقترحت أيضا تبادل المعلومات لأي تواجد لسفن الاحتلال الإسرائيلي لأنها تتعمد إغلاق إجهزتها وإخفاء هويتها أمام سواحل اليمن.



وبالأمس الخميس، أعلنت كتائب المقاومة الفلسطينية أنها أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" بعد إطلاق النار عليها في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

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إسقاط مسيرة إسرائيلية في قطاع غزة

وذكرت "المقاومة الفلسطينية، أنها "اشتبكت مع القوات الإسرائيلية جنوب غرب غزة بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون".

وأعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها أمس الخميس، أنها استهدفت 5 عربات عسكرية إسرائيلية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا بقذائف الياسين 105، إلى جانب 16 آلية أخرى تم استهدافها مسبقا.



كتائب القسام تستهدف مدرعات وقوات إسرائيلية

وأضافت كتائب القسام في بيانها حول الاشتباكات مع جيش الاحتلال، أنها تمكنت من تدمير جيبين عسكريين والإجهاز على قوة عسكرية إسرائيلية في شمال وغرب القطاع.



وتابعت القسام بيانها: “قمنا بتدمير منزل تحصن به جنود إسرائيليون وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتدمير 21 آلية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في قطاع غزة”.



وأكدت المقاومة الفلسطينية استهداف قوة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح.



وأضافت كتائب القسام في بيانها أنه تم تدمير 11 آلية عسكرية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة.



وأعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، يوم الأربعاء، قصف مستوطنات عسقلان وسديروت برشقة صاروخية، ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.

وأوضحت القسام، أنها استهدفت تجمعًا لقوات الاحتلال في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى عيار 114ملم، كما تم استهداف ناقلة جند للاحتلال شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105، ودبابة وجرافة إسرائيليتين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي "تاندوم".