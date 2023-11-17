62 ألف جنيه للمتر، تفاصيل طرح الإسكان للأراضي التجارية والتعليمية

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة أرض تجاري اداري بمساحة 42096 مترا بسعر 27.36 ألف جنيه، وأرض تجاري بمساحة 5534 مترا بسعر 43.3 ألف جنيه، وأرض تجاري اداري بمساحة 4000 متر بسعر 47.6 ألف جنيه للمتر، أرض تجاري اداري بمساحة 2378 مترا بسعر 36.8 ألف جنيه للمتر، وأرض تجاري إداري بمساحة 2410 أمتار بسعر 36.8 ألف جنيه.

كما تطرح أرض تجاري بمساحة 1376 مترا بسعر 62 ألف جنيه وأرض ناد اجتماعي بسماحة 13303 أمتار بسعر 9.1 ألف جنيه وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 10880 مترا بسعر 28.7 ألف جنيه، وأرض تجاري اداري بمساحة 3678 متر بسعر 64.4 ألف جنيه.

وتطرح أرض تعليمي بمساحة 1260 مترا بسعر 25.3 ألف جنيه، أرض عمراني متكامل بمساحة 29098 مترا بسعر 12.4 ألف جنيه، أرض تجاري اداري بمساحة 27216 مترا بسعر 52.5 ألف جنيه.

كما كشف المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان عن تفاصيل ومعدلات تنفيذ، شقق سكن كل المصريين (النموذج الأخضر) المرحلة الخامسة بمنطقة الخدمات الإقليمية.

وأشار إلى تنفيذ (44) عمارة نموذج (90م2) بإجمالي (900) وحدة سكنية + (26) عمارة نموذج (3) وحدات بالدور بعدد (468) وحدة + (18) عمارة نموذج (4) وحدات بالدور بعدد (432) وحدة بمنطقة الخدمات الإقليمية.

وأضاف جارٍ تنفيذ (46) عمارة نموذج (90م۲) بإجمالي (942) وحدة سكنية + (27) عمارة نموذج (3) وحدات بالدور ب (486) وحدة + (19) عمارة نموذج (4) وحدات بالدور ب (456) وحدة بمنطقة الخدمات الإقليمية.

وشدد على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني المتفق عليها بالجودة المطلوبة.

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح الأراضي بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة.

وأعلنت طرح أرض تعليمي بمساحة 9246 مترًا بسعر 8.3 ألف جنيه، وأرض تعليمي بمساحة 7948 مترًا بسعر 6 آلاف جنيه، بمدينة الشروق.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتتجه لوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.

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قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن حصيلة بيع الأراضي بالدولار بلغت 4 مليارات دولار، ومنها مليار دولار خلال آخر شهرين.

وأضاف أن حجم التنمية العمرانية التي نفذتها مصر وتدشين مدن الجيل الرابع خلال الـ9 سنوات الأخيرة ساهم في وضع مصر على خريطة استثمارات الشركات العالمية.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارت، ومسؤولو المرافق بالهيئة، المشروعات الجارية بمنطقة غرب المطار والمنطقة الصناعية واللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.

وخلال الزيارة تم تقديم شرح وافٍ عن المشروعات الجارية بالمدينة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة، سواءً في المناطق الصناعية، أو اللوجيستية، أو الأنشطة العمرانية المختلفة.

وتجول مسئولو الإسكان، بمواقع مشروع محطة كهرباء أكتوبر الجديدة، ومشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعات الطرق والمرافق الجارية بمنطقة غرب المطار، ومحطات المياه والصرف الصحي، كما تم متابعة الموقف التنفيذي لترفيق المنطقة الصناعية، والمنطقة اللوجيستية بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد عبد المقصود، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ نفق السيارات أسفل خط السكة الحديد، ليربط الأحياء المختلفة بمنطقة ربوة أكتوبر، بتكلفة تجاوزت ٦٠ مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ ١٥ ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار، وجارٍ تنفيذ ٢٠ ألف وحدة سكنية أخرى بنسب تنفيذ تجاوزت ٧٥٪؜.