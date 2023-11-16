رئيس حدائق العاصمة يتفقد شقق الإسكان الاجتماعي قبل تسليمها للحاجزين

تفقد المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة ورافقه المهندس محمود عبد الله نائب رئيس الجهاز للإسكان والمهندس علاء لطفى نائب رئيس الجهاز للتنمية والكهرباء والزراعة بالمرور على بعض عمارات مشروع الإسكان الاجتماعى "سكن لكل المصريين" بالمدينة، حيث تفقد بعض العمارات التى تم الانتهاء من تنفيذها وجارى حاليا تسليمها للحاجزين، حيث شدد على المرور على تلك العمارات وتكليف الشركات العاملة بإنهاء أي ملاحظات بالوحدات السكنية.

وقد أكد على المسئولين بضرورة الاهتمام بتسليم الوحدات لسكان المدينة بالجودة المطلوبة ونهو أية ملاحظات قبل التسليم، وقد أكد على المسئولين بادارة الزراعة بعمل الصيانة اللازمة للمسطحات الخضراء والاهتمام برى المزروعات واستبدال التالف منها.

وقد أشار المهندس رئيس الجهاز إلى أن يتم إعادة دهان مسارات العجل حول العمارات حرصا من سيادته على الاهتمام بالأنشطة الرياضية بالمدينة، وقد نبه سيادته على الاهتمام بمنظومة النظافة حول العمارات وحول المدارس والأنشطة الخدمية بالمدينة.

وقد استكمل الجولة بالمرور على بعض الطرق الرئيسية والفرعية والتي يجرى فرشها وتجهيزها لاعمال الأسفلت وقد وجه سيادته بضرورة التأكيد على الشركات العاملة بمشروعات الطرق بالمدينة بتوفير الخامات اللازمة لإنهاء الأعمال وتكثيف العمل على مدار ٢٤ ساعة وزيادة العمالة وذلك لزيادة نسب الإنجاز بأعمال الطرق.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 19/11/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3 /1 /2024، في تسليم وحدات سكنية بمشروع جنة " المرحلة الثامنة " بالمجاورة 33 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من 15 /1 /2023: 16 /2 /2023، وذلك في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من الجهاز.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارات من 1: 3، يوم الأحد 19/11/2023، ووحدات بالعمارات من 4: 6، يوم الإثنين 20/11/2023، ووحدات بالعمارات من 7: 9، يوم الثلاثاء 21/11/2023، ووحدات بالعمارات من 10: 12، يوم الأربعاء 22/11/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 23/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، بجانب تسليم وحدات بالعمارات من 13: 15، يوم الأحد 26/11/2023، ووحدات بالعمارات من 16: 45، يوم الإثنين 27/11/2023، ووحدات بالعمارات من 46: 48، يوم الثلاثاء 28/11/2023، ووحدات بالعمارتين 49: 50، يوم الأربعاء 29/11/2023، وتخصيص يوم الخميس 30/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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وأضاف " خلف الله "، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 51 و52، يوم الأحد 3/12/2023، ووحدات بالعمارتين 53 و54، يوم الإثنين 4/12/2023، ووحدات بالعمارتين 55 و56، يوم الثلاثاء 5/12/2023، ووحدات بالعمارتين 57 و58، يوم الأربعاء 6/12/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 7/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، بجانب تسليم وحدات بالعمارتين 59 و60، يوم الأحد 10/12/2023، ووحدات بالعمارتين 61 و62، يوم الإثنين 11/12/2023، ووحدات بالعمارتين 63 و64، يوم الثلاثاء 12/12/2023، ووحدات بالعمارتين 65 و66، يوم الأربعاء 13/12/2023، وتخصيص يوم الخميس 14/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال: سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 67 و68، يوم الأحد 17/12/2023، ووحدات بالعمارات من 69: 71، يوم الإثنين 18/12/2023، ووحدات بالعمارات من 72: 77