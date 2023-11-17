الهلال الأحمر الفلسطيني: كل المستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة

أخبار غزة، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن كل المستشفيات في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

مشكلة المياه الملوثة في غزة

بدورها، أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ والشديد بخصوص انتشار الأمراض في غزة.

وأمس، قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن المؤسسة أصدرت تحذيرًا قبل يومين والمفوض العام تحدث عن نقص الوقود الذي يشغل محطات المياه والصرف الصحي والمشافي والمخابز واليوم انتهى الوقود.

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وأضاف أبو حسنة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج “مصر جديدة” الذي يذاع عبر قناة “etc”: ٧٠٪ من الفلسطينيين لا يستطيعون الحصول على الماء النظيف ويستخدمون المياه الملوثة للشرب.

انتشار الأمراض في غزة

وأشار إلى أن: "هناك ٦٠ محطة صغيرة و٣ محطات كبيرة للصرف الصحي توقفت واليوم شوارع قطاع غزة تغمرها مياه الصرف الصحي والمجاري وعمليا هذا سبب انتشار الكثير من الأمراض في قطاع غزة وفي مراكز الإيواء".

وأكد أن هناك ٨٠٠ ألف نازح في ١٥١ مدرسة هؤلاء ينقصهم كل شيء وأيضًا بدأت الأمراض تنتشر.

ولفت إلى أن الوضع في جنوب قطاع غزة التي نزح إليها الفلسطينيون باعتبار أنها منطقة آمنة أصبحت منطقة لا تطاق وبها انهيار سكاني كبير.

انقطاع خدمات الاتصالات في غزة

بدورها، قالت مديرة الإعلام لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "أونروا"، جولييت توما، إن هناك دمارا في غزة "وكأن زلزالا ضربها، لكنه من صنع الإنسان، وكان من الممكن تجنبه تماما".

وأضافت توما، في تصريح لها عبر اتصال مرئي لصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، رفقة مسؤولة الوحدة الإقليمية للإعلام في برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة، أن خدمات الاتصالات مقطوعة حاليا في غزة للمرة الرابعة منذ 7 أكتوبر، مؤكدة عدم إمكانية تنسيق وتوزيع المساعدات الإنسانية جراء ذلك.

ولفتت إلى أن سكان غزة يعيشون جحيما منذ 6 أسابيع، قائلة: "نرى استخدام المياه والوقود والغذاء والمساعدات الإنسانية سلاحا في غزة".

إجبار الفلسطينيين على الهجرة الجماعية

وأكدت نزوح عدد كبير للغاية من الفلسطينيين، وأن رقمهم هو الأكبر منذ عام 1948، وقالت: "يُجبر الناس على الهجرة الجماعية أمام أعيننا، وبينما يسترجع البعض صدماته بالماضي، يشاهد آخرون صدمات أجداده".

وأفادت توما بلجوء نحو 800 ألف شخص إلى منشآت أونروا في غزة.

وأردفت قائلة: "لا تعتبر المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى من غزة آمنة. لا مكان آمنا في غزة، كما فقد 103 من موظفي الأمم المتحدة الذين لم يكن لهم أي علاقة بهذا الصراع حياتهم".