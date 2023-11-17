استشهاد أحمد بحر القيادي في حماس ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة في غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، القيادي في حركة "حماس"، أحمد بحر، متأثرًا بجراحه إثر غارة إسرائيلية.

استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة

وقالت وكالة معا الفلسطينية اليوم الجمعة: أُعلن في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن استشهاد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة وأحد قادة حركة حماس متأثرا بجروحه في غارة إسرائيلية سابقة.

تفجير مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة

والأربعاء الماضي نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو يزعم من خلاله أنه لعملية تفجير مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة الذي أعلن لواء جولاني السيطرة عليه مؤخرا.

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مبنى المجلس التشريعي في غزة

ونشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في وقت سابق صورة عبر منصة "إكس" تظهر جنودا إسرائيليين داخل مقر المجلس التشريعي في غزة حاملين علم الاحتلال الإسرائيلي.

كما نشر الصحفي الإسرائيلي إيتاي بلومينتال صحفي القناة 11 العبرية، صورة عبر منصة "إكس" تظهر استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مبنى الشرطة في غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيطر الثلاثاء الماضي، على عدة مبان حكومية في مدينة غزة، بينها مقر المجلس التشريعي (البرلمان) ومقر جهاز الشرطة.

اقتحام مستشفى الشفاء

وفي السياق نفسه، قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يوم أمس الخميس، إن "العالم سوف يرى "كتائب القسام" وفصائل المقاومة في قطاع غزة وهي تدحر الاحتلال كما دحرته قبل 18 عاما"، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي "استند إلى أكاذيب ثبت بطلانها في اقتحام مستشفى الشفاء".

واعتبر أن إسرائيل برفضها قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص وقف الحرب على غزة يؤكد "سياستها الواضحة بعدّ نفسها كيانا فوق القانون وتستمر في تعطيل الإرادة الدولية التي تم تثبيتها في تصويت الجمعية العامة قبل أسبوعين".

وتابع: "أؤكد وأقول وليسمعنا العالم أجمع بأن صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبل قطاع غزة وكل فلسطين؛ هو الشعب الفلسطيني بإرادته الحرة المستقلة".

