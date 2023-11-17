ماجدة خير الله عن فدوى عابد: تعمل بلا ضجيج وموهبتها تلفت الأنظار

وجهت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة دعم للفنانة فدوى عابد بعد نجاحها البارز في مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع.

رسالة ماجدة خير الله لفدوى عابد

وكتبت ماجدة خير الله قائلة: "فدوى عابد ممثلة متميزة جدا، تعمل بلا ضجيج، أدوارها تتحدث عن موهبتها المتنوعه، لاحظتها للمرة الأولى في مسلسل سابع جار، تستطيع أن تلفت الأنظار ولو وضعت بين عشرات المواهب".

وتابعت: "دورها في مسلسل صوت وصوره الذي يعرض الآن دورا يحتاج إلى ممثلة فريدة في قدرتها على الانتقال بين حال وحال، في نفس المشهد ونفس اللحظة، تستطيع أن تدعي البراءة والغلب بينما نظراتها تؤكد حقدها وغلها".

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ماجدة خير الله

واختتمت ماجدة خير الله قائلة: "أتوقع لها مزيدا من النجاح إذا استمرت على الاختيار الجيد لأدوارها دون أن تتعجل النتائج وقطف الثمار،ميزتها انها لا تشبه أحدا في الشكل أو في الأداء".