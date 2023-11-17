الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

ماجدة خير الله عن فدوى عابد: تعمل بلا ضجيج وموهبتها تلفت الأنظار

فدوى عابد وماجدة
فدوى عابد وماجدة خير الله، فيتو

وجهت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة دعم للفنانة فدوى عابد بعد نجاحها البارز في مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع. 

رسالة ماجدة خير الله لفدوى عابد

وكتبت ماجدة خير الله قائلة: "فدوى عابد ممثلة متميزة جدا، تعمل بلا ضجيج، أدوارها تتحدث عن موهبتها المتنوعه، لاحظتها للمرة الأولى في مسلسل سابع جار، تستطيع أن تلفت الأنظار ولو وضعت بين عشرات المواهب".

وتابعت: "دورها في مسلسل صوت وصوره الذي يعرض الآن دورا يحتاج إلى ممثلة فريدة في قدرتها على الانتقال بين حال وحال، في نفس المشهد ونفس اللحظة، تستطيع أن تدعي البراءة والغلب بينما نظراتها تؤكد حقدها وغلها".

Advertisements

ماجدة خير الله

واختتمت ماجدة خير الله قائلة: "أتوقع لها مزيدا من النجاح إذا استمرت على الاختيار الجيد لأدوارها دون أن تتعجل النتائج وقطف الثمار،ميزتها انها لا تشبه أحدا في الشكل أو في الأداء". 

ماجدة خير الله تفتح النار على النجوم المشاركين في حفل روائع بليغ حمدي بموسم الرياض

ماجدة خير الله لبيومي فؤاد: كمان شوية وهتبوس الأيادي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ماجدة خير الله فدوى عابد مسلسل صوت وصورة الناقدة ماجدة خير الله حنان مطاوع

مواد متعلقة

ماجدة خير الله تفتح النار على النجوم المشاركين في حفل روائع بليغ حمدي بموسم الرياض

ماجدة خير الله لبيومي فؤاد: كمان شوية وهتبوس الأيادي

الأكثر قراءة

إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه

أحاديث نبوية عن المطر والرعد والبرق والبَرَدَ والريح يجهلها البعض

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

هل استبعد أحمد مكي بيومي فؤاد من الكبير 8 بسبب محمد سلام؟

منتخب مصر يغادر إلى ليبيريا استعدادا لمواجهة سيراليون

قرار جديد من وزارة العدل الروسية ضد المثليين جنسيا

تعرف على عقوبة اتحاد الكرة وفيتوريا ضد الثلاثي المستبعد من المنتخب

جيش الاحتلال يغتال خالد أبو هلال قائد حركة الأحرار الفلسطينية

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة جديدة: الأنهار الجليدية مهددة بالذوبان (فيديو)

حظك وتوقعات الأبراج السبت 18-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

وداعا سماعة الطبيب، أجهزة جديدة تسمع أصوات أعضاء الجسم

برج جاريسيندا في بولونيا، أشهر معالم إيطاليا مهدد بالانهيار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 17-11-2023

المزيد

انفوجراف

أكبر عملية نزوح للفلسطينيين منذ عام 1948 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث نبوية عن المطر والرعد والبرق والبَرَدَ والريح يجهلها البعض

تفسير حلم الفيل في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والحظ السعيد

ما حكم قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية