10 معلومات عن فدوى عابد بعد تصدرها التريند

مسلسل صوت وصورة، لفتت الفنانة فدوى عابد الأنظار في مسلسل صوت وصورة بشخصية سعاد صديقة رضوى التي تأتي لها بوظيفة تغير مجرى حياتها كليًا، وفي الأخير تقرر سعاد أن تتزوج من طليق رضوى وتتمنى أن تربي ابنتها بدلًا منها ليس حبًا ولكن بسبب غيرتها القاتلة تجاه رضوى، وفي السطور القادمة نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة فدوى عابد:

١- فدوى عابد ممثلة مصرية

٢- تخرجت في كلية تربية فنية جامعة حلوان

٣- عملت مديرة بإدارة العقود الايجارية بشركة غير مصرية متخصصة في مجال العقارات

٤- أول عمل لها في عالم الفن كان مسلسل سابع جار عام 2017 وجسدت خلاله شخصية (دعاء)

٥- وكان فيلم يوم وليلة عام 2020 هو أول أعمالها في عالم السينما وجسدت خلاله شخصية (عاليا)

٦- غابت عن عالم الفن من عام 2020 إلى عام 2022

٧- كان مسلسل مسلسل وش عام ٢٠٢٢ بمثابة عودة لفدوى لعالم الدراما التليفزيونية بعد مسلسل سابع جار عام ٢٠١٧ وجسدت خلاله شخصية مايسة.

٨- توالت أعمالها الدرامية بعد ذلك وقدمت مسلسل بيت فرح ومذكرات زوج

٩- شاركت في فيلم ١٩ ب مع الفنان سيد رجب

١٠- تصدر آخر أعمالها “صوت وصورة” التريند مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا بشخصية سعاد التي جسدتها خلاله.

الحلقة ٢٣ من مسلسل صوت وصورة

شهدت الحلقة ٢٣ من مسلسل "صوت وصورة" قيام عبد الغني بإحضار ابنته من رضوى لتقوم سعاد بتربيتها، ولكن دنيا ترفض وتقف له نورا بالمرصاد.

وعلى جانب آخر، تسامح والدة نورا ابنتها، بينما ينفي طارق أمام الشرطة معرفة لطفي بمكان وجود رضوى، ولا يقتنع الضابط بالأمر خاصة أن لطفي يحاول الوصول إلى رضوى بعدما قام شقيقه بإثارة الشك في نفسه تجاه وافي.

وخلال مسلسل صوت وصورة الحلقة ٢٣ يشعر لطفي بالسعادة بعد لقاء رضوى ولكن يتفاجئ هو ووافي بوصول الشرطة بسيارة وافي في محيط اختفاء رضوى.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

ويعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، كما يعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، ويعرض المسلسل كذلك على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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