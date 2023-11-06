الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

ماجدة خير الله لبيومي فؤاد: كمان شوية وهتبوس الأيادي

بيومي فؤاد، فيتو
بيومي فؤاد، فيتو

قالت الناقدة ماجدة خيرالله، إن كل شخص حر في رأيه من تضامن البعض حول موقف الفنان بيومي فؤاد مثل الفنانة وفاء عامر، ورفض البعض موقفه مثل صبري فراز والمخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري، موضحة أنها اندهشت من جملة "إحنا مش جايين علشان الفلوس" التي ذكرها خلال نهاية العرض المسرحي.

هجوم من الناقدة ماجدة خير الله لـ بيومي فؤاد


وتابعت ماجدة خير الله، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل: "أنا استغربت من الجملة اللي قالها إحنا مش جايين علشان الفلوس.. أومال أنت جاي علشان يعشوك آخر الليل.. ما أي حد بيقدم عمل فني أو غير فني بيتقاضى عليه أجر ياخده باحترام".

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واستكملت ماجدة خير الله، أنه من المفترض أن الجمهور الذي يشكر الفنان وهو أمر معتاد عليه منذ قديم الأزل ولكن ليس الفنان أن يشكر الجمهور، وكل شخص احترامه لنفسه يجعله يتصرف كما يشاء، ومن المفترض أن الفنان بعد نهاية العرض المسرحي يظهر برفقة زملائه ويحيون الجمهور ثم يسدل الستار.. بيومي فؤاد قال والله ما أخدنا فلوس.. إيه يا ابني فيه إيه!؟ حاجه ولا التسول ده لو فيه متسول في الشارع هتديله فلوس مش هيقولك كتر خيرك كتر خيرك كمان شوية وهتبوس الأيادي".

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