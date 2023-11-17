وثائق طه حسين في ندوة ضمن فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، الأحد
يقيم منتدى ثقافة وإبداع والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، فعالية جديدة وذلك من خلال ندوة بعنوان "وثائق طه حسين.. الطالب بالجامعة المصرية"، في السادسة من مساء الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري، وذلك بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.
وثائق طه حسين
وتحاضر في اللقاء الدكتورة جيهان عمران الأستاذ بقسم المعلومات والمكتبات والوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة.
ذكرى رحيل عميد الأدب العربي
ويأتي ذلك في إطار الاحتفاء بمرور خمسين عامًا على رحيل الدكتور طه حسين (١٨٨٩- ١٩٧٣)، حيث تقدم دراسة لمجموعة من وثائق ملف الطالب طه حسين بالجامعة المصرية من سبتمبر ١٩١٢ إلى إبريل ١٩١٤.
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