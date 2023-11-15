الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

اليوم، إعلان الفائزين بجائزة "طه حسين" الدولية للفكر باتحاد "كتاب مصر"

علاء عبد الهادي رئيس
علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر،فيتو

يعلن اليوم الأربعاء الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر عن الفائزين بجائزة طه حسين الدولية للفكر. 

وقال عبد الهادي إن هذه الجائزة اقترحها أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع مصر القومي للثقافة "مستقبل الثقافة في مصر رؤى وبدائل" والذى يتضمن ما يزيد على 150‪ شخصية عامة من المفكرين والكتاب والنقاد والشعراء ووزراء سابقين والذى سيعقد بإذن الله في ديسمبر المقبل من هذا  العام.
 

الإعلان عن الجائزة

 

وأضاف عبد الهادي انه تم الإعلان عن الجائزة في فبراير الماضي خلال افتتاح أعمال الاجتماع العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الذى عقد في القاهرة وانطلق من القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف وبحضور الدكتور محمد الضوينى وكيلا عن الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب متعه الله بالصحة والعافية. 
 

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وأضاف أن هذا الاجتماع شهد توزيع جوائز أحمد شوقى وفؤاد حداد الدولية بحضور عددا من الوزراء والسفراء العرب والأجانب والرموز الوطنية والثقافية والاعلامية وأعضاء مجلس إدارة كتاب مصر. 
 

وقال إن مجلس أمناء الجائزة قد تشكل برئاسة نقيب كتاب مصر - الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب وعضوية  الدكتور علي الدين هلال والدكتورة عواطف عبد الرحمن والدكتور يوسف نوفل مقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة والكاتب الصحفي أحمد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق والمستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة والاذاعي السيد حسن أمين الشئون المالية والإدارية باتحاد كتاب مصر. 
 

النقابة العامة لكتاب مصر

 

وسيقام مؤتمر صحفيا غدا الأربعاء 15 نوفمبر يوم مولد طه حسين  في تمام الثالثة عصرا بمقر النقابة العامة لكتاب مصر. 
 

شروط التقدم للجائزة

 

وكان قد تم  الإعلان عن شروط التقدم لجائزة طه حسين الدولية للفكر وهي كالتالي:إن تكون الجهات الأكاديمية، اتحادات الكتاب العربية، ونوادي القلم، والمؤسسات الثقافية الكبرى هي الجهات المرشحة، ولا يحق للكاتب أن يترشح الي الجائزة بنفسه. 
 

وأن ترسل الجهة المرشحة السيرة الذاتية للمرشح مع نسختين من إنتاجه أو من أهم أعماله وتقريرا وافيا عن أهم المبررات التى تسوغ الترشح، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المرشح على قيد الحياة عند الترشح، وأن يكون الترشح عن مجمل المنجز الفكرى، وللجهة المرشحة الحق في التنويه بعمل فكري بذاته عن أعمال المرشح. 
 

وأن لا يكون المرشح قد حاز جائزة كبرى مماثلة في آخر خمس سنوات من تاريخ إعلان الجائزة، وأن يتضمن تقرير مسوغات الترشيح الإشارة إلى التميز الواضح في الأبعاد الرئيسية التالية: أولا البعد التفاعلي في إنتاجه وتأثيره فكره في الحقول المعرفية المختلفة بما في ذلك الآداب والفنون وحقول المعارف الإنسانية الأخرى. 
ثانيا: إمداد الفترة الزمنية التى اثري فيها المفكر الحياة الفكرية في جيله. 
 

ثالثا:اتساع نشر إنتاجه من المحلي الي الاقليمى إلى العالمى. 
 

رابعا: قيمة منجز الترشح وتأثيره في مجايليه أو لا حقيه فضلا عما كتب حوله من دراسات أو تردد اسمه في الساحات العالمية. 
 

ويتشكل مجلس أمناء للجائزة من سبعة من النقاد والمفكرين والشخصيات العامة برئاسة رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بصفته وتستمر عضوية مجلس الأمناء لمدة ٣ سنوات، ويمكن أن تمد الفترة لمدة ثلاثة سنوات أخرى ولا يحق لعضو من أعضاء مجلس الأمناء أن يترشح للجائزة إلا بعد مرور سنة على خروجه من المجلس ومن حق مجلس الأمناء أن يرشح بنفسه شخصيات فكرية خضعت أعمالها لدراسة وتصنيف من أمانة الجائزة. 
 

ويحق لأمانة الجائزة الاستعانة بخبرات راسخة، ولمجلس الأمناء أن يشكل لجانا للفحص من خارج مجلس الأمناء. 
 

وتعتبر قرارات مجلس الأمناء نهائية، ولا تقبل طعنا أوردا. 
 

ويتم الإعلان عن فتح باب التقدم الي الجائزة في الأول من شهر أبريل 2023، وحتى 31 أغسطس  202‪3 ميلادية. 
 

وتعلن نتيجة الجائزة في الخامس عشر من نوفمبر هذا العام. 
 

على إن تقام ندوة فكرية عن أعمال الفائزين وتسلم الجائزة الي كل من الفائزين في حفل عام مع صدور كتاب نقدي عن أعمالهم.

 

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اتحاد كتاب مصر الدكتور علي الدين هلال الدكتور علاء عبد الهادي النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر رئيس اتحاد كتاب مصر

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