طه حسين وتأثيره على الثقافات الإفريقية على طاولة الأعلى للثقافة (صور)

أقام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى ندوة بعنوان "طه حسين وتأثيره على الثقافات الإفريقية" والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، ضمن احتفاء وزارة الثقافة المصرية بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين.

طه حسين وتأثيره على الثقافات الإفريقية

وشارك بها عدد من الباحثين من الدول الإفريقية من بينهم، الباحث صالح إسحاق عيسى من تشاد باحث في الدراسات الإفريقية.

الذى أشاد بدور وزارة الثقافة المصرية وتحدث عن تراث طه حسين وفكره وثقافته ووصفه بأنه شخصية جدلية، وقال أول كتاب قرأته له هو كتاب “المعذبون فى الأرض” الذى يحاكى فى قصته حال البؤساء، وأضاف أنه إذا اختلفنا فى تقاليدنا أو فى البعد التراثي إلا أننا جميعا فى مجتمعاتنا الإفريقية نواجه نفس المشكلات.

وقال إن طه حسين اتبع منهجا علميا “منهج ديكارت أنا أشك إذن أنا موجود”، منهج الاستقراء، يفترض الفروض ويضع المقدمات فى صالح فروضه ليصل للحقيقة سواء نفى أو إثبات.



وأضاف أن طه حسين واجه مشكلات حيث أنه أنكر الوجود التاريخي لـ سيدنا إبراهيم وإسماعيل، واتهموه بالزندقة، حيث أن آيات سورة البقرة تدل على وجود حقيقى

لـ إبراهيم وإسماعيل، وأضاف كتابه الأيام يعتبر سيرة ذاتية له. وأخيرا إذا كان د.أحمد خالد توفيق

جعل الشباب الإفريقى يقرأون، طه حسين جعلهم يكتبون.

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وتحدث الباحث إسماعيل أسف دانكوما - (أفريقيا الوسطى)- مندوب المنظمة التعليمية الأفروسطية "منظمة الإصلاح الاجتماعي بجمهورية أفريقيا الوسطى"



عن تأثير طه حسين على سياسات الدولة، وقال إن طه حسين مازال حى بيننا، نتوافق معه فى بعض أفكار ونتعلم منها، وقد كان له تأثير على الثقافات الإفريقية، وكان له دور كبير فى إصلاح شئون الدولة وإصلاح التعليم.

وأضاف طه حسين ولد فى أسرة فقيرة، والتحق بالكتاب وحفظ القرآن ثم التحق بالأزهر وكان دائما يحاول أن يكون له مكان فى إصلاح الثقافة.

وقال الباحث أبوبكر عبد القادر كونتا - (مالي) باحث سياسي ومهتم بالأدب الأفريقي.

إن الحديث عن طه حسين بعد مرور ٥٠ عاما على رحيله يحتاج العديد من الندوات، وإذا نظرنا من حيث النشأة والتعليم والإنجازات التي قدمها للعالم العربى والإفريقى نجد أننا لا نستطيع أن نوفى حق

هذا الرجل، الذى أكد أن الثقافة ليست محصورة فى المدارس والمعاهد النظامية هذه المقولة تفسر فكر هذا الرجل العظيم.

وتحدث حسن سويد (تنزانيا) - الأمين الثقافي بالاتحاد العام للطلبة الأفارقة بجمهورية مصر العربية عن إسهامات طه حسين فى مجال التعليم وقال تأثرت بـ طه حسين فى مرحلة الثانوية العامة حيث درسنا كتاب الأيام وهو سيرة ذاتية له من وقتها بدأت أقرأ له.



ويعتبر كتابه مستقبل الثقافة من أهم الأعمال التي لها تأثير كبير على مستوى الثقافة الإفريقية.

حيث أعطى فى هذا الكتاب فكر لو تم تطبيقه على مستوى الدول الإفريقية سيحدث تقدم كبير فى مجال التعليم.

أدار الندوة الدكتور سيد رشاد- أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة.