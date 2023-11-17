الجمعة 17 نوفمبر 2023
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أوقاف القليوبية: إطلاق القافلة الدعوية الكبرى بإدارة أوقاف طوخ

إطلاق القافلة الدعوية
إطلاق القافلة الدعوية الكبرى بإدارة أوقاف طوخ، فيتو

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه جرى اليوم إطلاق القافلة الدعوية الكبرى بإدارة أوقاف طوخ، حيث استقبل مسجد سيدى بكير في قرية ميت كنانة بإدارة أوقاف طوخ القافلة والتي ضمت وعظ للسيدات وأنشطة للأطفال ومقرأة القران للأئمة والجمهور بحضور قيادات المديرية. 

 

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أوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن القافلة الدعوية انطلقت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ضمت أئمة ومشايخ أوقاف القليوبية، حيث تم تدشينها مسجد سيدى بكير في قرية ميت كنانة بإدارة أوقاف طوخ وبدأت فعالياتها بدرس من واعظات الأوقاف للسيدات أعقبه مقرأة الأئمة ضمت مجموعة من مشايخ القليوبية من حسني الصوت، ومقرأة الجمهور 

أضاف أنه جرى عقب صلاة الجمعة أنشطة النشاط التثقيفي للأطفال والذي تخلله مجموعة من الفقرات منها قراءة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والنسب النبوي الشريف، بمشاركة ما يزيد عن 500 طفل وفتاة من أبناء القرية، ثم اختتام اللقاء بمجلس الصلاة علي النبي مشيرا أشاد الهجان، بجهود وزارة الأوقاف المتميزة، مشيرا إلى أنه لا يمر شهر إلا وتشهد المديرية عمليات تطوير مستمرة، بالإضافة إلى عملية إنشاء مساجد جديدة وتطوير بعض المساجد وتوسعتها خلال الفترة القادمة
وثمن وكيل الوزارة من جهود الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف لدعم المجهود  الدعوي في قطاع الاهتمام بالنشئ الصغير وتعليمه أمور دينه لخلق جيل جديد محب لدينه ووطنه ومجتمع متمسك بكل القيم الأخلاقية والصفات الحميدة

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