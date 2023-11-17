الجمعة 17 نوفمبر 2023
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اقتصاد

رئيس غرفة القاهرة يدعو لزيادة تفعيل التوجيهات الرئاسية لتوطين الصناعة

أيمن العشري رئيس
أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

دعا أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى زيادة تفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتوطين الصناعة المصرية في مختلف المجالات، والتي تحقق الهدف الأسمى للدولة وهو تعميق الصناعة المحلية، ومِن ثَمَّ التوسع في نشر المنتجات المصرية محليًا ودوليًا على حساب أي منتجات أخرى.

فوائد مبادرة توطين الصناعة المحلية وأثرها على  زيادة الإنتاج المحلي

وقال « العشري»: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له بُعد نظر عندما أطلق مبادرة توطين الصناعة المحلية التي سيكون لها الأثر الإيجابي الأكبر على زيادة الإنتاج المحلي لتلبية متطلبات السوق المحلي، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب المصري ورفع معدلات التصدير، ومن ثَمَّ يكون المنتج المصري هو متصدر المشهد بالنسبة للصناع والتجار والمواطنين؛ لأن هدفنا في المستقبل تحقيق الإكتفاء الذاتي من كافة المنتجات.

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ضرورة تكثيف الجهد لزيادة معدلات الإنتاج المحلي 

وتابع رئيس غرفة القاهرة: إن العمل الفعلي وتكثيف الجهد لزيادة معدلات الإنتاج المحلي هو الأهم خلال الفترة الحالية لمواجهة التحديات الاستثنائية العالمية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الدفعة القوية التي تقوم بها القيادة السياسية المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشجيع الصناعة المحلية والاستثمار في مختلف المجالات لتحقيق التنمية المستدامة ونمو الاقتصاد الوطني.

ضرورة الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الحكومية والدخول في مشروعات وطنية جديدة 

وأضاف أنه  يجب الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الحكومية والدخول في مشروعات وطنية جديدة لتحقيق أهداف اقتصادية ومجتمعية جديدة في ظل الطفرة التنموية غير المسبوقة التي حدثت في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من بنية تحتية متطورة ومشروعات قومية حديثة تشجع على ضخ استثمارات محلية وخارجية جديدة بالسوق المصري.

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