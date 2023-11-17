خلال 24 ساعة، ضبط ‏63034 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 63034 مخالفة مرورية متنوعة من بينها (11943) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (460) مخالفة السير بدون تراخيص، (1592) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (19) مخالفة موقف عشوائي، (6) مخالفات شروط التراخيص، (130) مخالفة دراجة نارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.