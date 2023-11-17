الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حوادث

خلال 24 ساعة، ضبط ‏63034 مخالفة مرورية متنوعة

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط ‏63034 مخالفة مرورية متنوعة، فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 63034 مخالفة مرورية متنوعة  من بينها  (11943) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (460) مخالفة السير بدون تراخيص، (1592) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (19) مخالفة موقف عشوائي، (6) مخالفات شروط التراخيص، (130) مخالفة دراجة نارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استراتيجية وزارة الداخلية ادارة العامة للمرور أجهزة وزارة الداخلية التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة الادارة العامة للمرو الادارة العامة للمرور الإنضباط المرورى

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