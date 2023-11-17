الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 5 عاطلين بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين في المنوفية والشرقية

ضبط 5 عاطلين بحوزتهم
ضبط 5 عاطلين بحوزتهم كميات من الحشيش،فيتو

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن (المنوفية، الشرقية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة؛لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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وأسفرت جهود بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5 عاطلين بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين.

مديرية أمن المنوفية
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الباجور.. وبحوزته (كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين" - فرد محلي وطلقة - سلاح أبيض).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة تلا.. وبحوزته (كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين" – بندقية خرطوش وطلقتَين).

مديرية أمن الشرقية
ضبط (3 عاطلين) بدائرة مركز شرطة الزقازيق وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة - فرد محلي).

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وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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مديرية أمن المنوفية مديرية امن الشرقية الذخائر غير المرخصة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة حيازة الأسلحة النارية

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