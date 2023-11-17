حملة أمنية بأسوان ودمياط تضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 650 حكما قضائيا
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت جهودها عن:
مديرية أمن أسوان
ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة 5 متهمين وتنفيذ 650 حكما قضائيا متنوعا.
مديرية أمن دمياط
ضبط 2 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 64,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 45 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - بندقية آلية وعدد من الطلقات) بحوزة متهمّين "لهما معلومات جنائية"و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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