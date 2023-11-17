الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حملة أمنية بأسوان ودمياط تضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 650 حكما قضائيا 

حملة أمنية بأسوان
حملة أمنية بأسوان ودمياط تضبط7 قضايا مخدرات وتنفيذ 650 حكما

 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

إدارة مكافحة المخدرات تنظم مؤتمرها الـ 31 للقضاء على السموم البيضاء

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة الحشيش في القناطر بالقليوبية

 

وأسفرت جهودها عن:
مديرية أمن أسوان 
ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة 5 متهمين وتنفيذ 650 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط
ضبط  2 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 64,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 45 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - بندقية آلية وعدد من الطلقات) بحوزة متهمّين "لهما معلومات جنائية"و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

Advertisements

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأسلحة النارية الأجهزة الأمنية الهاربين من تنفيذ الأحكام حملة أمنية بأسوان قطاع الأمن العام كمية من مخدر الحشيش متجرى المواد المخدرة

مواد متعلقة

إدارة مكافحة المخدرات تنظم مؤتمرها الـ 31 للقضاء على السموم البيضاء

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة الحشيش في القناطر بالقليوبية

ضبط تاجر غسل 8 ملايين حصيلة تجميع بطاقات الائتمانية وشراء بضائع من الخارج

القبض على 8 لصوص بينهم أجنبي لارتكابهم سرقات متنوعة بالقاهرة (صور)

سيدة تستدرج صاحب محل لشقتها وتبتزه بمساعدة زوجها وأصدقائه بأكتوبر

ضبط تشكيل عصابي استولى على أموال أحد البنوك بأوراق مزورة في أسوان

ضبط أخطر مزور في أسيوط، تزوير الشهادات و50 خاتما للجهات الحكومية ونصف مليون المضبوطات

القبض على شاب أصاب طالبة وعامل بأحد شوارع دار السلام

الأكثر قراءة

إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه

تعرف على عقوبة اتحاد الكرة وفيتوريا ضد الثلاثي المستبعد من المنتخب

تعرف على نصيب الفرد من السكر في مبادرة خفض الأسعار

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

روي رانا يعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة منتخب مصر لكرة السلة

4 جنيهات تراجعًا في أسعار البيض وارتفاع الفراخ البيضاء بالأسواق

رحلة البحث عن السكر بالأسواق، أبرزها إجبار المواطن على شراء سلع إضافية

تعرف على موعد عرض مسلسل بطن الحوت

Advertisements

منوعات

المزيد

برج جاريسيندا في بولونيا، أشهر معالم إيطاليا مهدد بالانهيار

تعرف على أنواع مكن الخياطة وأسعارها (فيديو وصور)

الحمص والمقلوبة والمفتول تدخل الحرب، الاحتلال الإسرائيلي يستولى على الأكلات الفلسطينية

عودة خطر الحصبة بسبب كورونا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 17-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفيل في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والحظ السعيد

ما حكم قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس الإحرام للرجال في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية