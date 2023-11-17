الدكتورة فاتن أبو طالب قائما بعمل عميد كلية طب الأسنان جامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا قرارًا بتكليف الدكتورة فاتن أحمد صديق أبو طالب، الأستاذ بقسم الاستعاضة الصناعية بكلية طب الأسنان للقيام بأعمال عميد كلية طب الأسنان بالجامعة.

حصلت الدكتورة فاتن أبو طالب، على بكالوريوس (طب وجراحة الفم والأسنان) - (جامعة طنطا) - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف - عام 1989، ودرجة ماجستير الاستعاضة الصناعية) - (جامعة طنطا) - عام 1994، ودرجة الدكتوراه في ذات التخصص من (جامعة طنطا) - عام 1998.

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تدرجت في الوظائف العلمية، طبيب مقيم في 1991،‏ معيد فى 1994، ‏مدرس مساعد 1995، مدرس في 1998، أستاذ مساعد في 2013، لتحصل على الأستاذية في 2018، وعينت وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب فى عام ٢٠٢١ حتى الآن.

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا والسلام كونتور الأندونيسية

ووقعت جامعة طنطا وجامعة السلام كونتور إندونيسيا، اليوم، اتفاقية تعاون، وذلك بمقر جامعة طنطا، تستهدف جذب الطلاب الإندونيسيين للدراسة بمرحلة البكالوريوس في كلية الطب ومرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في كلية الصيدلة.

ووقع الاتفاقية الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نائبًا عن الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور أمل فتح الله زركشي مستشار رئيس جامعة السلام كونتور أندونيسا فى حضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، ونور شهيد، وعارف افندى زركشي، والدكتور بامبانج سوريادى المستشار التربوي والثقافي، وسبحان جيلانى الموظف بمكتب المستشار التربوي والثقافي وفوزان مصطفى بمكتب المستشار التربوي والثقافي.

وصرح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بأن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجامعة الدائم على تعزيز التعاون المشترك مع الجامعات في المجالات الأكاديمية والبحثية والابتكار ونقل التكنولوجيا، وتنمية جانب الشراكات والتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من تجارب الجامعات الأخرى في مختلف المجالات، ومد جسور التعاون الدولي المشترك بين الجامعات.

وأوضح الدكتورمحمود سليم أن الاتفاقية شملت تعزيز التعاون ذات الاهتمام المشترك فى الجوانب الأكاديمية كتبادل زيارات الأساتذة والباحثين، وتعزيز التعاون الأكاديمي في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر والبرامج التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتبادل زيارات طلاب كلية الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس وتبادل المنح الدراسية للطلاب في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والتعاون البحثي من خلال تعزيز سبل التعاون فى المشاريع البحثية وتبادل الباحثين والمواد البحثية وتنظيم اللقاءات والمؤتمرات الأكاديمية، وتبادل مصادر المعرفة والتعليم والمواد التعليمية الرقمية، إضافةً إلى تطوير البرامج والخطط الأكاديمية.

وأضاف الدكتور محمود شكل، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تنفيذا لخطة المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين فى تعزيز العلاقات الدولية للجامعة، مع مثيلاتها من الجامعات وجذب المزيد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات للدراسة بجامعة طنطا وتفعيل أطر التعاون الدولي في المجالات البحثية والأكاديمية.